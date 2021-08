Fino a pochi anni fa gli smartphone di fascia bassa presentavano caratteristiche pessime, tanto da risultare in alcuni casi persino quasi inutilizzabili.

Con l'arrivo di produttori come Xiaomi, però, le cose sono cambiate ed un esempio è il nuovo Redmi 10, uno smartphone che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma che presenta caratteristiche di buon livello ed un design da (ex) top di gamma.

Il Redmi 10 è uno smartphone pensato per tutti quelli che non vogliono spendere tanto ed allo stesso tempo non vogliono rinunciare a funzionalità ritenute comunque indispensabili. Per questo il Redmi 10 li potrà soddisfare avendo tutto ciò che serve... ed anche qualcosa in più.

Ad attirare l'attenzione sono la fotocamera da 50 MP ed il display a 90Hz, ma non meno importanti sono da considerarsi il chip NFC, la batteria molto capiente con ricarica rapida ed il sistema operativo sempre aggiornabile.



Caratteristiche tecniche del Redmi 10