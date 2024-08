Da venerdì 12 luglio, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

Il nuovo singolo di Giorgio Recchia "Ti proteggerò”.

Classe 1988, amante della musica in generale studia chitarra e canto. Fino al 2012 è la voce del gruppo pop-punk Hysteria con il quale si è esibito sui palchi di tutta Italia tra cui in finale a Sanremo Rock presso il Palafiori di Sanremo.

"Fin da quando ero bambino, le melodie e i ritmi hanno esercitato su di me un fascino irresistibile. Crescendo, la musica è diventata molto più di un semplice passatempo: è diventata una parte fondamentale della mia vita e della mia identità. Ho esplorato vari generi musicali, dall’eleganza del classico al ritmo coinvolgente del rock. La mia passione mi ha portato a studiare musica in modo autodidatta e successivamente e intraprendere lezioni di canto. Amo partecipare a concerti e festival, dove posso condividere questa passione con altre persone che sentono la musica allo stesso modo. Credo fermamente che la musica abbia il potere di unire le persone, superando le barriere culturali e linguistiche, e di toccare profondamente l’animo umano.”

Attualmente l'artista è coinvolto in vari progetti musicali e collaborazioni, sempre in continua evoluzione nella ricerca di nuove sfide e opportunità per crescere come musicista e per condividere il suo amore per la musica con il mondo.