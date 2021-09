Da venerdì 3 settembre 2021 è disponibile sui siti di streaming e download musicale un nuovo brano firmato Mitch B., ovvero "Rise Up", una cover decisamente attuale del classico dei Sunkids. "E' un brano house story che abbiamo voluto riprendere con i Mato Locos ed Aurora", spiega Mitch B., che anche a settembre 2021 è protagonista in console ogni venerdì all'esclusivo White Beach di Cervia.

Sarebbe già abbastanza, ma c'è anche un altro nuovo brano firmato Mitch B.: questa volta esce sulla francese Jango Music, e Mitch B. l'ha prodotto con Zen e Marcello Mazzoli. E' una nuova versione di un "Hot Stuff", brano interpretato originariamente dalla voce unica di Donna Summer e prodotta dal mitico Giorgio Moroder. "Marcello Mazzoli, Zen ed io abbiamo reinterpretato un brano che fa parte della storia della musica", racconta Mitch B. "Nella release c'è anche un bel remix dell'amico pugliese Piero Scratch, che ha rivisto il brano in chiave tech house". La release è in esclusiva per due settimane su Beatport e Spotify, a partire da venerdì 3 settembre, e successivamente sarà disponibile anche in tutti gli altri portali digitali.

