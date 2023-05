Ecco che cosa ha prodotto finora lo sforzo immane prodotto da Giorgia Meloni per far "ripartire" l'Emilia Romagna.

A Forlì la succursale della Carpigiani è ancora sott'acqua. A Cervia, un'altra azienda che si occupa di logistica, idem. Ma sono solo degli esempi. Sono centinaia le attività che ancora sono invase dall'acqua e che poi, quando un giorno sarà defluita, sarà necessario liberare dall'acqua.

Invece sono migliaia le abitazioni dei dipendenti di quelle attività che ancora si trovano nelle stesse condizioni.

Quindi, quando in collegamento con il festival dell'economia di Trento Giorgia Meloni si autocelebra dichiarando di aver dato risposte immediate alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, agli studenti, al comparto agricolo, sportivo, al mondo delle sanità stanziando 2 miliardi di euro - ma solo perché l'Emilia Romagna e se si ferma l'Italia non potrebbe mantenere i parametri macroeconomici attuali - non è chiaro di cosa parli.

A quanto par di capire, come dimostrano anche le dichiarazioni di Salvini in altre occasioni, per gli estremisti di destra, dopo aver stanziato dei soldi - che nessuno sa quando e come arriveranno - il più è fatto.

Poi, la Meloni si è ripresa dicenso che: "l'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna è stata eccezionale. Sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in 36 ore, sommati ai 300 caduti nello stesso territorio nella prima settimana di maggio. In 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia che cadrebbe nella stessa zona in un intero anno. Il bilancio è grave in tema di vittime, per cui mercoledì abbiamo proclamato il lutto nazionale, ci sono oltre 15mila evacuati, attività economiche e produttive in ginocchio. Oggi non è ancora possibile la quantificazione dei danni complessivi, che sono ingenti. Lavoreremo sulle misure e sulle richieste da fare all'Ue".

Ma per il commissario che debba verificare quando veramente arriveranno i soldi in regione e come realmente dovranno esser spesi... la Meloni ha detto che c'è ancora tempo... come per le promesse prima che diventino realtà.