"E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai ".

Questo il tweet con cui il figlio Gianluca ha annunciato la morte di Gianni Di Marzio, 82 anni, ex allenatore di Catanzaro e Napoli, dirigente, commentatore sportivo.

Fu lui a scoprire in Argentina un giovanissimo Diego Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino che in quel momento non riuscì a portarlo a Napoli a causa della chiusura delle frontiere al mercato.

Dopo l'annuncio, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio da parte di squadre, calciatori, allenatori e giornalisti. Questo, quello giunto dall'Inghilterra da parte di Claudio Ranieri:

"Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te. Ora posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai, tantissimo".