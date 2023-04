La gara sprint del GP di Spagna, disputatasi nel pomeriggio di sabato sul circuito di Jerez, è stata vinta dal sudafricano Brad Binder, su KTM, che sul traguardo ha preceduto Francesco Bagnaia (+0.428), su Ducati, e l'atro pilota del team ufficiale KTM, il compagno di squadra Jack Miller (+0.680).

La gara è stata interrotta con una bandiera rossa al primo giro per un incidente che ha coinvolto tre piloti, per una carambola causata da Morbidelli che è scivolato in curva. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i piloti che sono potuti ripartire con la seconda moto.

Al restart, Binder ha preso il comando e ha resistito agli attacchi di Bagnaia e Miller, che hanno completato il podio. Il quarto posto è andato a Jorge Martin, su Ducati Pramac, seguito da Miguel Oliveira, sull'Aprilia di CryptoDATA.

Ottimo il sesto posto di Daniel Pedrosa, tornato in pista con la wild card offertagli da KTM, che ha preceduto aMaverick Vinales, su Aprilia. Gli altri piloti a punti sono stati Johann Zarco (Ducati Pramac), Marco Bezzecchi e Luca Marini (Ducati VR46). Da segnalare, al sesto giro la caduta di Aleix Espargaro, con l'anteriore che gli è scivolato via alla curva 9.

Emozionante la gara nel finale per il primo gradino del podio, con Binder che passa in testa superando Miller a due giri dal termine, riuscendo poi a prendere un piccolo margine. Poi è la volta di Bagnaia a ricucire sull'australiano che si fa superare all'ultimo giro dopo esser andato lungo alla curva 6.

Con il secondo posto ottenuto nella gara sprint, Bagnaia si porta a tre punti dal leader del mondiale Bezzecchi, oggi nono, mentre Maverick Vinales (Aprila Racing), oggi settimo, sale al terzo posto.

Domani la gara alle ore 15.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1652317675488526338