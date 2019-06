Top 7 Film Marvel che vedranno luce dopo Avengers: Endgame

L'apogeo dell'Universo Marvel è senza dubbio stato raggiunto con il film Avengers: Endgame ma ciò non vuol dire che la storia finisce qui.

È vero, per il momento la Marvel mantiene sui suoi piani il timbro top secret, mentre Kevin Feige continua a dirci che le notizie riguardanti la quarta fase non vedranno luce prima dell'uscita di Spider-Man: Far From Home.

E non si può nemmeno negare che riprendersi dopo Avengers: Endgame sarà un gran problema, che però molto presto verrà superato. A differenza di quanto si pensi, il futuro dell'universo cinematografico si prospetta alquanto longevo e pieno di sorprese. Dunque, relax. Ne avremo abbastanza almeno per i prossimi 5 anni. Ora più in dettaglio.

Dopo l'uscita di Avengers: Endgame la Marvel non ha nessuna intenzione di cedere terreno, per tale motivo già da tempo lavora su almeno altre 5 pellicole in cui saranno protagonisti, tra quelli già confermati, Spider-Man, Pantera Nera e Capitan Marvel, personaggi che senza alcun dubbio riusciranno a diventare il fulcro della MCU, spostando l'attenzione persino dalla tragica morte di Iron Man, avvenuta nella fase precedente.

Ciò nonostante, però, riguardo alle prossime uscite in rete tuttora vige parecchia confusione. Proprio per tale motivo il canale Taglia IL Nastro ha deciso di racchiudere e riordinare tutte le prossime uscite più importanti dei Marvel Studios in un solo video. Buona visione!