Una provocazione, ma mica tanto, la guerra non può essere una cosa seria, non può esserlo nel 2022, dopo i ripetuti errori del passato, dopo che veniamo da una pandemia che ancor oggi ci limita.

La guerra invece è serissima, si prende tutto e tutti, sconvolge e sconquassa, soprattutto gli innocenti, come in un grande gioco da tavolo dove ciascuno fa le proprie mosse ma non con le pedine: con le persone vere.

La guerra non può proprio essere una cosa seria quando la maggioranza vuole altro, vuole pace, vuole la libertà e in un mondo civile vince sempre la maggioranza, senza se e senza ma. La guerra è questo e molto molto altro.