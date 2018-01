I colori del Bosone di Higgs a Firenze dal 10 al 28 gennaio in una mostra nell'ambito del progetto Art & Science across Italy

Art & Science across Italy è un'iniziativa organizzata per le classi del triennio delle scuole superiori italiane da INFN, CERN e dall’esperimento CMS di LHC nell’ambito del progetto europeo CREATIONS.

Qual è lo scopo di Art & Science across Italy? Avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca scientifica, usando l’arte come linguaggio universale.

In una prima fase sono stati organizzati seminari e visite in laboratorio per introdurre i concetti di base della fisica delle particelle elementari e illustrare agli studenti le attività di ricerca svolte dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN.

Successivamente Art & Science across Italy ha invitato gli studenti a realizzare un elaborato artistico ispirato alle informazioni e suggestioni derivate dall’esperienza in laboratorio, con la convinzione che questa iniziativa potrà favorire l'avvicinamento dei giovani al mondo delle scienze, anche attraverso i fenomeni visivi.

Le opere prodotte dagli studenti sono state selezionate da una commissione internazionale, premiate e poi esposte nella mostra itinerante denominata "I colori del Bosone di Higgs" che sarà a Firenze dal 10 al 28 gennaio 2018, allestita nella Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno, in Via Ricasoli n.68, angolo Piazza San Marco.

I migliori studenti delle scuole fiorentine saranno premiati in occasione di un incontro che avverrà il 24 gennaio 2018 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Firenze e saranno invitati a partecipare, nella primavera 2018, ad un master in Arte e Scienza presso i laboratori del CERN di Ginevra. Inoltre, le prime dieci opere saranno selezionate per partecipare alla competizione nazionale.

Al progetto, che ha una durata di due anni (2017-2018), partecipano anche alcune scuole di Milano, Venezia, Padova e Napoli, coinvolgendo più di 3000 studenti.