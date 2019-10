Umag - Che fosse il più qualificato dei partenti era noto, così come le possibilità che potesse completare il filotto non erano certo ridotte. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, in questo caso rappresentato dalle strade della Croazia, nella Istria Granfondo International road cycling marathon che si è corsa ieri sabato 19 ottobre: anche questa manifestazione è andata in volata all'italiano campione del mondo in carica, Luca Fioretti.

Il 35enne talento abruzzese del Team Scott Granfondo, ha preceduto lo sloveno Gregor Sikosek, terzo arrivato un altro italiano, Pietro Dutto.

La competizione svolta completamente nella regione Istriana, prevedeva 119km e 1700mt di dislivello.

Ci tenevo a fare bene commenta Fioretti, la gara è stata combattuta fin dall'inizio, c'era molto vento laterale soprattutto nel rettilineo d'arrivo. Sono riuscito a tenere le ruote dei migliori atleti sloveni in cima all'ultima salita, poi in volata ho giocato le mie carte ed è andata bene. Sono molto contento perché correndo da solo, non è stato facile gestire bene tutta la gara, questa vittoria la dedico ai dirigenti del mio Team.