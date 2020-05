Da lunedi 11 Maggio in radio e nei digital store “Dimmi Dimmi” (Joseba Publishing), il nuovo singolo del cantautore svizzero Luis Landrini, in arte LU LAND, una pura e vera confessione verso una persona che non si rassegna e cerca di imboccare nuovamente una strada ormai sbarrata, un treno di sola andata.

Quando una persona non riesce a rassegnarsi per motivi di instabilità personale, rischia di farsi male e far male anche alla persona affianco. Il brano veste un arrangiamento forte e diretto.

Il fulcro del testo è quel desiderio di riscatto, di ambizione, di rimettersi in gioco e di abbattere ogni muro.

“Vi è mai capitato di pensare ad un’altra persona così intensamente da dover indossare una maschera?”



Biografia

Luis Landrini in arte Luis Carlo fino al gennaio 2018, ora LU LAND nasce a Locarno nel 1986 da genitori con cittadinanza italo-spagnola.

Frequenta la scuola di ragioneria dedicandosi anche alla sua grande passione per la musica; approdando alle prime esperienze musicali come concerti con diverse band in più territori come la Spagna, la Germania, la Svizzera e l'Italia.

Artista e songwriter di formazione blues, sulla scena musicale da più di dieci anni ha alle spalle due album CD + video clip con la Led Music Records, distribuiti sulle più importanti piattaforme digitali.

Nel 2014 e la volta di "Bellissimo questo silenzio che c'è che presentato all'appuntamento annuale di Progetto Amore (grande evento in Svizzera), che fa registrare nei primi mesi migliaia di download.

Nel 2017 Luis, seguito dal “Team-Excalibur”, ritorna sulla scena pop incidendo il singolo: LA MIA TERRA per le selezioni al Festival di San Remo 2018 ed il singolo in lingua inglese THE BEST OF YOU per L'EUROVISION SONG CONTEST 2018.

Nel mese di settembre tiene un concerto di due ore a Barcellona per una iniziativa benefica a sostegno delle vittime del terrorismo.

Nel 2018 cambia il nome d'arte in LU LAND incidendo il singolo per l’estate: “BESAME LOCA” in lingua Spagnola accompagnato da un tour estivo.

Nel 2019 arriva in finale ad Area Sanremo con il brano “SOGNO” facendosi subito notare e inizia così un nuovo progetto discografico con la Joseba Publishing di Roma presentandosi di nuovo a Sanremo 2020 con il brano “VIVERCI DA SEMPRE”.

Contatti social:

- Instagram: @lulandmusic www.instagram.com/lulandmusic/

- Facebook: Lu Land www.facebook.com/lulandmusic/

- Youtube: canale Lu Land