L'amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, ha dichiarato che Elon Musk non farà parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Dopo aver acquistato il 9,2% di azioni della società, Musk è diventato il più importante tra gli investitori di Twitter. A tale scopo, il CdM della società gli aveva proposto di far parte del board. Una proposta che il fondatore e maggior azionista di Tesla aveva accettato e che avrebbe dovuto essere formalizzata lo scorso 9 aprile.

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board. — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Ma quel giorno Musk ha fatto sapere di non esser più interessato. Essendo Musk il maggior azionista, Agrawal non ha potuto mandarlo al diavolo, quindi si è limitato a prendere atto della sua scelta, dicendosi disponibile ad ascoltare i suoi suggerimenti, precisando però che le decisioni su cosa fare e come farlo non saranno influenzate da altri.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

Durante il fine settimana, il capo di Tesla ha suggerito modifiche al servizio Twitter Blue, la versione in abbonamento di Twitter, tra cui il taglio del prezzo, il divieto di pubblicità e la possibilità di pagare con la criptovaluta dogecoin. Musk ha anche chiesto ai suoi oltre 81 milioni di follower se Twitter stesse "morendo" e se il suo quartier generale dovesse essere trasformato in un rifugio per senzatetto... ma ha anche creato un sondaggio chiedendo se la lettera "w" dovesse esser rimossa da Twitter (titter significa risatina), proponendo come risposta le opzioni "sì" e "ovviamente".