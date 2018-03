Circus beatclub Brescia: 28/3 Springbreakers, la Grande Sfida, 29/3 Rehab vs Flexin, 30/3 Circo Nero, 31/3 White Party, 1/4 Besame

A Pasqua 2018 al Circus beatclub di Brescia si balla senza soluzione di continuità con tanti party da non perdere.

Mercoledì 28 marzo segna in qualche modo l'inizio delle vacanze di Pasqua per tanti giovani studenti e quindi è proprio la serata giusta per un eccellente 'student party di primavera'... Ecco come Circus racconta l'evento, intitolato Springbreakers, la Grande Sfida: "I quattro più antichi college della città lo scorso anno decisero di sfidarsi. Dopo una delirante battaglia che culminò in una festa grandiosa nelle scorse vacanze di primavera (quelle del 2017), non avendo ancora stabilito di chi fosse il predominio territoriale nell'organizzazione di grandi party, quest'anno hanno deciso di riunirsi. Anzi, hanno deciso di allargare la loro sfida e coinvolgere altre quattro quattro casate per rendere veramente fuori dagli schemi questo evento. Torna il sole, torna la temperatura tiepida e piacevole e tornano le giornate lunghe e i tramonti fuori orario... E quindi le squadre del divertimento saranno addirittura 8, per un doppio party. L'evento del 28 marzo è solo il primo, il prossimo party arriverà più avanti. Ecco le squadre in gioco: 🦁LEOLIONS, 🐻GAMBARANG, 🦌ANNIBALS, 🦄LUNHARD incontrano 🦀 ABBART, 🐏 COPERNICANS, 🐂 PASTO BULLS, 🐍 THE ANDRE SNAKES...".

Riassumendo, ci sarà di che ballare e rilassarsi. NB: Si tratta di un evento studentesco aperto esclusivamente alle classi quarte e quinte ed agli studenti delle classi terze che abbiano già compiuto i 16 anni.

Giovedì 29 marzo, invece, al Circus beatclub di Brescia torna Rehab - The New Order, ovvero uno dei party hip hop più affermati in tutta Italia.

Questa volta lo staff Rehab ospita quello di Flexin, il format che ha introdotto una nuova concezione di clubbing nella città di Bologna. La proposta sonora di Flexin ha come obiettivo stupire la pista con brani sconosciuti, a discapito dell'usato garantito, il tutto mantenendo una impostazione dancefloor come priorità assoluta.

Nel giro di pochi mesi Flexin è diventanto l'evento di riferimento bolognese per tutti gli amanti delle più recenti evoluzioni del panorama hip hop, trap e grime, ma sono le contaminzioni di altri generi nati da sottoculture affini che rendono le serate di Flexin qualcosa di piu che una semplice serata hip hop. Dj guest Sartana from Flexin, dj resident Dimitri Rusich from Lazy Dogs e True Aloe from M&M - #DoubleM. Hosting by Big Tizz, visual & light Glamnoise VJ.

Venerdì 30 marzo al Circus beatclub - Brescia l'atmosfera cambia: arriva, anzi torna il Circo Nero, party crew capace di stupire. E' tra i party italiani più noti all'estero. Nato dalle sperimentazioni di un gruppo di artisti e nottambuli toscani, il Circo Nero fa ballare l'Europa da anni ed è un insieme di performer, scenografi, attori, ballerini (…) capaci di stupire creando meraviglia. Come dice lo staff del Circo Nero: "Non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte, il Circo Nero!".

Sabato al Circus beatclub - Brescia l'atmosfera cambia, parecchio: va in scena un White Party tutto da vivere con la Circus family.

Si chiude con la festa dell'1 aprile, Besame, festa itinerante che mette insieme ritmi urban, hip hop, reggaeton e non solo. Besame mette insieme suoni scatenati, diversi a seconda dei momenti della serata, per un divertimento sorprendente. Il party è una notte ad alto impatto scenografico: c'è un corpo di ballo spettacolare, capace di dare emozione, mentre il sound è curato da professionisti del groove reggaeton... Gli artisti di Besame, la musica e l'impatto dello show stanno facendo parlare molto di questo successo...

