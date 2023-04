Dopo un'intensa stagione invernale allo Chalet Spinale di Madonna di Cmapiglio (TN), a proporre dj set ed "emozioni musicali in alta quota", con la primavera, la dj producer bresciana Paola Peroni torna a proporre il suo sound anche sul Garda, al Sestino Beach di Desenzano (BS). Il primo dj set in quello che è uno dei locali più scatenati del Garda e non solo è non solo è previsto per venerdì 7 aprile.



Paola Peroni non si ferma mai, in questo periodo. E' protagonista di numerosi eventi live con Radio Studiopiù e spesso collabora anche con Jerry Calà, proponendo dj set legati ai concerti live dell'attore e cantante veronese in giro per l'Italia. Come se non bastasse la sua etichetta Intercool pubblica continuamente musica di qualità.



I dj set per Paola Peroni in programma al Sestino di Desenzano (BS) sono tanti. Dopo la la prima data prevista per venerdì 7 aprile, l'artista sarà in console anche il 21 e 22 aprile, 5 volte a maggio (5, 6, 12, 19, 20) e 4 a giugno (3, 9, 16 ,17). Il 27 maggio infine per Paola Peroni è previsto un dj set ad un evento di beneficenza organizzato dal Rotary a Villa Mazzotti, a Chiari (BS).



Come se non bastasse i dj set di Paola Peroni fanno ballare tutto il mondo in collaboazione con King of Spins e sono disponibili anche su YouTube: https://youtu.be/isAxE5KHLG8



Paola Peroni, bresciana, è una tra le dj producer più stimate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Da allora la sua carriera è in continua crescita. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital.



