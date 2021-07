Versatile e Poliedrica nelle molteplici attività ed iniziative a cui si dedica da anni con impegno e determinazione (esprimendo una forte personalità ed una vena creativa "multitasking"), Marcella Spaggiari - in arte "Marshell" - ha scelto di attribuire alla propria Identità Artistica l'originale definizione di "DeCantAttrice": oltre a "DeCantare" infatti le numerose Poesie composte in un lungo percorso che l'ha condotta ad essere insignita di importanti Riconoscimenti (nel 2009 ha pubblicato con la Casa Editrice modenese "Il Fiorino" la raccolta "PERCEPTION - UN'OPERDIZIONE", partecipando in seguito a vari Concorsi e vedendo inserite altre Sue Poesie in Antologie edite da "Il Fiorino" negli anni successivi), "Marshell" è anche "CantAutrice" ed "Attrice" Cinematografica.

Laureata in "Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo" (D.A.M.S.) - indirizzo "Spettacolo" (Laurea Quadriennale) presso l'Università degli Studi di Bologna, la giovane "DeCantAttrice" modenese ha saputo distinguersi per originalità espressiva già nel titolo della sua Tesi in "Teorie e Tecniche del Linguaggio Radiotelevisivo": il titolo specifico - "TOTEM. UN TEATRO DIEGETICO IN TELEVISIONE" - è ispirato all'analisi approfondita delle diverse forme d'arte che contraddistinguono trasversalmente, nei contenuti, l'omonima trasmissione televisiva ("Totem") condotta per le emittenti Rai da Alessandro Baricco.

Ma l'identità innovativa di "Marshell" nel definire nuovi Progetti Culturali ed Artistici può anche essere còlta, ad esempio, nella scelta di ideare e creare il "KARATEATRO" o "KARATHEATER" (una Forma di Espressione Teatrale riconducibile all'adozione dei "Kata" del Karate tradizionale in stile "Shokotan"; ricordiamo a questo proposito che "Marshell" è Artista Marziale, con la qualifica di "Cintura Nera" in tale disciplina) oppure nell'aver intrapreso il percorso da Solista - come Cantautrice - attribuendo ai propri Brani la peculiare denominazione di "CONCEPT-SINGLES" ("Singoli Concettuali") nel contesto di un Progetto Artistico più articolato e complesso in cui l'artista emiliana scrive in prima persona i Testi, le Musiche, gli Arrangiamenti e le Parti Vocali di ogni Singolo Brano progettando e realizzando altresì la Grafica della Copertina per ciascun CD o Musicassetta o "Minidisc" o Supporto Digitale avvalendosi della collaborazione della Grafica e Regista Sharon Ester Serafino: "Marshell", più in particolare, sceglie di realizzare quattro diverse Versioni per ciascun Brano: "SINGLE VERSION" o "RADIO EDIT", "ACOUSTIC VERSION" con Voce e Chitarra Acustica, "RITMO VERSION" con Voce accompagnata da Basso e Batteria, "DISCO VERSION" con la rielaborazione del Brano da parte di un Dj o con un'apposita "base" per la diffusione nelle Discoteche). Prima di intraprendere il percorso del Cantautorato, peraltro, ha suonato il Basso Elettrico per molte Band: il Basso Elettrico è infatti il Suo Strumento prediletto e più amato, pur essendo "Marshell" una Musicista Polistrumentista per la Composizione.

E se (per ogni Cantante, Autore o Musicista) Sanremo rappresenta per antonomasia il Traguardo d'Eccellenza che ne sancisce la definitiva consacrazione sul piano del Merito Artistico, per "Marshell" la "Città dei Fiori" si è caratterizzata come Meta e Palcoscenico pressoché abituale sin dai primi anni della sua esperienza di Autrice ed Interprete: selezionata per frequentare a Sanremo - per alcuni anni consecutivi - la prestigiosa "ACCADEMIA DELLA CANZONE ITALIANA", "Marshell" ha avuto l'opportunità di partecipare alle selezioni per SANREMO GIOVANI" acquisendo anche il diritto di essere tra i protagonisti al FESTIVAL DEGLI AUTORI" (un rinomato evento diretto dal M° Ermanno Croce e dal M° Alberto Boi) ed ottenendo di conseguenza la Pubblicazione di un suo "Concept-Single" tra i Brani in "Compilations" Musicali di prim'ordine; in seguito a tali esperienze "Marshell" ha potuto avviare, nel periodo successivo, una duratura e utile Collaborazione Artistica con il Produttore e "Promoter" Musicale Carlo Cori il quale - dopo averle proposto di sottoscrivere un Contratto con "Eurocasting" e con la Casa Siscografica "Primula Records" - ha supportato la giovane Artista modenese nella realizzazione dell'EP che porta il suo stesso nome ("MARSHELL") e di tre Videoclip riguardanti altrettanti Brani (tra cui "Tam Solo Dime Que Sì" - traduzione di una Sua Canzone in lingua spagnola - con la presenza di Manolo dei "Gipsy Kings" alla Chitarra, Brano prodotto da "Sony/Lopetti Music" in Cile per iniziativa del noto Imprenditore Discografico Oscar Pena): la Presentazione Ufficiale dell'EP "MARSHELL" è avvenuta durante uno "SHOWCASE" - presentato dallo stesso Carlo Cori - presso il celeberrimo Ristorante "DA ERIO - IL TEMPIO DELLA MUSICA" a Vallecrosia, a pochi km. da Sanremo.

Affiancata dal "Promoter" musicale Carlo Cori, "Marshell" ha anche vinto il prestigiosissimo "PREMIO TEEN" nell'ambito dei "SANREMO MUSIC AWARDS 2011" esibendosi dal vivo in Piazza Colombo - con un vasto consenso da parte del pubblico e della Critica Musicale specializzata - nella settimana del 61mo Festival della Canzone Italiana.

A distanza di alcuni anni da quella memorabile esperienza, la giovane Interprete emiliana si troverà ora ad affrontare un ulteriore banco di prova che molto probabilmente le potrà garantire una rinnovata visibilità e - in particolar modo - potrebbe costituire un decisivo punto di svolta nel suo consolidato Percorso Artistico: con il Brano "CAVALIERI SENZA TEMPO", infatti, "Marshell" ha acquisito il diritto a partecipare come Finalista alle Selezioni Regionali per l'Emilia-Romagna dell'edizione 2021 di "SANREMO ROCK & TREND".

Un'inedita sfida per la Poliedrica ed Eclettica "DeCantAttrice" modenese: un importante traguardo destinato non soltanto a mantenere indelebile il suo ricorrente rapporto creativo con la "Città della Musica" (meta e simbolo di prestigio per ogni Cantante ed Autore) ma soprattutto a rappresentare per lei un autorevole Riconoscimento al culmine di un lungo itinerario già ampiamente contraddistinto da frequenti e numerosi Premi, Attestati di Merito e Diplomi d'Onore che le sono stati conferiti nel corso degli anni.

Ne possiamo ricordare ancora alcuni.

Nell'ambito del FESTIVAL INTERNAZIONALE "UN BOSCO PER KYOTO" (Evento Culturale ed Artistico riservato alla Musica, alla Poesia ed alla Danza organizzato dalla Onlus "ACCADEMIA KRONOS" con l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica) "Marshell" è stata insignita nel 2010 del Titolo di "CAVALIERE DI GAIA" in qualità di giovane Artista particolarmente sensibile alle tematiche ambientali.

Per tre anni consecutivi (nelle prime tre edizioni, tra il 2009 ed il 2011) Marcella è stata insignita - volta per volta - di un "DIPLOMA DI MERITO", "DIPLOMA D'ONORE" o PREMIO SPECIALE al Concorso Letterario Nazionale "Parole e Poesia", ideato dal Poeta Antonio Maglio.

Nell'agosto 2011, convocata dal M° Ciro Barbato e da tutta la Commissione del Premio "Italia Music Awards" (tra cui Marcello Balestra, Direttore Artistico di "Warner Music Italy", e l'autore e regista Rai Mario Brancaccio), ha partecipato in Sicilia - presso l'Hotel "Torre Artale" a Trabia (Palermo) - alla Finale del prestigiosissimo Evento ottenendo l'ATTESTATO UFFICIALE "ITALIA MUSIC AWARDS/PREMIO TALENTI ITALIANI".

Nel 2017 "Marshell" ha anche ricoperto un Ruolo in una Produzione Cinematografica, dedicata alle Apparizioni ed ai Miracoli Mariani di Medjugorje, dal titolo "IN FONDO ALLA SALITA": la giovane "DeCantAttrice" suona e recita - in veste di Interprete/Bassista componente del gruppo musicale protagonista del film - accanto al noto Cantautore Roberto Bignoli mentre nel cast sono presenti gli Attori Emanuele Marzani, Beatrice Fazi, Pietro Sarubbi, Luca Ongaro e Giacomo Celentano (figlio di Adriano) e la Regia è curata da Simone Visentini. Nell'anno precedente aveva vissuto un'altra Esperienza in campo Cinematografico nel Cast della "Sit-Com" Americana "MASTER OF NONE" di e con Aziz Ansati (Attore Principale, Comico e Sceneggiatore Statunitense nonché Creatore della Serie con Alan Yang).

Nel 2018 l'Artista si è esibita al "CANTAFESTIVAL GIRO", Evento prodotto dal noto Regista Mario Serafino.

Il 12/13 gennaio 2019 "Marshell" è stata partecipe del "LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA" organizzato da Giulio Rapetti - in arte MOGOL - presso la Tenuta ad Avigliano Umbro in cui ha Sede la celebre "SCUOLA C.E.T." fondata dallo stesso Mogol: a conclusione del Corso, all'artista è stato conferito l'importante Attestato di Partecipazione al "Laboratorio" (un Riconoscimento sottoscritto personalmente da Giulio Rapetti Mogol e dal noto editore Giuseppe Aletti).

Sempre nei primi mesi del 2019, Marcella è stata invitata da Giuseppe ALETTI EDIZIONI ad avere un ruolo attivo nel Progetto culturale "ALESSANDRO QUASIMODO LEGGE I POETI CONTEMPORANEI": un Progetto che si è concretizzato nella selezione di una Sua Poesia dal titolo "Una carezza", con la conseguente realizzazione di un Video nel quale Alessandro Quasimodo decanta personalmente la Poesia medesima avvalendosi del sottofondo musicale - creato dall'Autrice - che ne costituisce la Colonna Sonora; "Marshell", per l'occasione, è stata anche insignita della Pergamena personalizzata - e firmata dallo stesso Alessandro Quasimodo - in cui si attesta e certifica il ruolo partecipe dell'Artista emiliana nel rilevante Progetto Culturale promosso da Aletti Editore.

La giovane Artista può inoltre vantare nel proprio Curriculum un Libro di Racconti, riproposto nel gennaio 2018 in una rinnovata veste editoriale, il cui titolo è "BRANDON - I RACCONTI MISTERIOSI"; a partire dal 2019 "Marshell" si sta peraltro concentrando sui Singoli Racconti presenti nel Volume al fine di dar vita ad un nuovo Progetto che consiste nell'ideazione e realizzazione di "Illustrazioni innovative" dei Racconti medesimi (quest'ultimo Progetto è stato avviato da Marcella in collaborazione con l'Illustratore Christian Del Grosso e si pone l'obiettivo di generare un connubio espressivo tra Fumetto Tradizionale, Illustrazione Grafica e Tecnica dell'Acquerello).

In definitiva, possiamo affermare di trovarci di fronte ad un'Artista a 360 gradi - Polivalente e Dinamica - il cui Talento e le cui Competenze si estendono sino a delineare un ampio microcosmo in termini di versatilità e multiespressività: Cantautrice e Musicista Polistrumentista (ha conseguito in giovanissima età il "Diploma Triennale in Chitarra Classica ed Orientamento Musicale" ma suona anche il Basso Elettrico, la Tastiera, il Pianoforte, la Chitarra Elettrica e la Batteria), Poetessa ed Attrice Cinematografica, Fotografa e Regista di Videoclip Musicali, Scrittrice e "Cintura Nera" di Karate, Nuotatrice e Podista, Interprete di "Musical" (da adolescente è stata scritturata nel Ruolo principale di Rosa per il "MUSICAL" tratto dal "PICCOLO PRINCIPE" di Antoine de Saint-Exupéry) ma anche Tennista, Compositrice di Testi e Musiche, Autrice di Arrangiamenti e Colonne Sonore, Giurata in Concorsi Letterari e Studiosa di ANDROGINIA in relazione alle diverse Forme di Espressione Artistica.

Nel 2020 si è anche esibita nel Canale Mediaset "La4" nel noto Varietà Televisivo Nazionale "JACK E IL SUO SHOW", invitata dall'Ideatore del programma (nonché Produttore ed Opinionista) Gionatan Valenti.

Il 21 marzo 2021 ha inoltre creato e realizzato in ogni sua parte il PREMIO "POETA IN GIORNATA" (1ma Edizione) dedicato alla "GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA": un Premio/Concorso che annualmente, nella data dell'11 marzo, celebra Poesie scritte dai Partecipanti proprio a tema specifico "la Poesia": una nuova tappa - quest'ultima - nel Suo articolato Percorso Poetico, avviato nel 2009 con la pubblicazione (grazie alla Casa Editrice "Il Fiorino") della raccolta "PERCEPTION - UN'OPERDIZIONE" che racchiudeva in sé (come in una vera e propria Antologia) ben 62 Componimenti Poetici di cui "Marshell" è l'Autrice.

Nel marzo/aprile 2021 la "DeCantAttrice" modenese ha anche partecipato come Giudice di Gara ed "ARTIST COACH" al fortunato "Format" dal titolo "NEW TALENT" sul Canale "social"/"Instagram" denominato "Casting_Provini" accanto al Conduttore/Attore ed Ideatore delle sei Puntate/"Dirette" Emanuele Marzani, al Regista e Filmaker Samuele Schiavo, all'Attore/Autore e Regista di Teatro Fabrizio Romagnoli, al Regista Alex Bernardi ed al Regista/Sceneggiatore e Filmaker Antonio Todaro con Ospiti Illustri nel "format" come la celebre Attrice Donatella De Felice, l'Attore della "Melevisione" Lorenzo Branchetti oltre a numerosi altri Artisti/Attori/Cantautori/Cantanti/Ballerini e Scrittori che si sono esibiti e sfidati durante le cinque "Dirette" per la proclamazione dei Vincitori della Finalissima.

La più recente iniziativa di "Marshell" in campo musicale, prima dell'attuale impegno in vista delle Finalissime Regionali di SANREMO ROCK & TREND" 2021, è rappresentata dal "CONCEPT-ALBUM" il cui titolo è "INFINITY EIGHT INFINITY EYES": esso contiene 16 "CONCEPT-SINGLES" ("Canzoni Concettuali") scritte, suonate, arrangiate ed interpretate in Prima Persona dall'Artista la quale nel 2019 è stata promotrice di una prima realizzazione del Progetto in AUTOPRODUZIONE curandone in seguito - nel 2021 - una Nuova Edizione attraverso la stampa in formato fisico ("CHIAVETTA USB") del "CONCEPT-ALBUM" e la distribuzione su tutte le più diffuse Piattaforme online ("DIGITAL STORES") di ciascun "CONCEPT-SINGLE" in qualità di EP nelle quattro Versioni sopra citate (complessivamente 16 EP nelle diverse Versioni "RADIO EDIT", "ACOUSTIC VERSION", "RITMO VERSION" e "STRUMENTAL VERSION" integrate dall'inserimento di alcune "chicche" inedite). Tale Progetto, nelle due rispettive Edizioni, ha ottenuto un notevole riscontro sotto il profilo delle vendite sia a livello nazionale che internazionale.

Il "CONCEPT-SINGLE" dal titolo "CAVALIERI SENZA TEMPO", il brano con cui la Cantautrice emiliana è stata selezionata per la sfida delle Finalissime Regionali a "SANREMO ROCK & TREND" (composto da "Marshell" in collaborazione con M.Nulli e prodotto da Alberto Boi), è un inno di rivalsa nei confronti del cinismo e dell'indifferenza che - in larga misura - pervadono la nostra epoca e la società dei nostri giorni: grazie ad una struttura musicale ritmicamente serrata ed incalzante, "CAVALIERI SENZA TEMPO" dà voce ad un "mix" di sentimenti oscillanti tra una consapevole delusione, un'insopprimibile volontà interiore di riscossa ed il desiderio di inseguire Sogni e Progetti di vita riscoprendo Valori e Princípi la cui Universalità infrange qualsiasi barriera temporale. Un'esortazione a non perdere mai la Consapevolezza della propria forza e dignità; un invito (come recita il Testo) a non cedere alla rassegnazione "superando il vento e diventando uragano nella tempesta", a non lasciarsi rubare il sorriso "in questo mondo di falsi perdenti".