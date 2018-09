La house di Andrea Raffa, tra "Hit With Barbara" e Privè dei Balocchi

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Andrea Raffa, dj producer toscano specializzato in house & dintorni che pubblica belle tracce come "Hit With Barbara" (la ascolterete presto) e che fa ballare diversi locali con un party che ha un nome che è tutto un programma, Privè dei Balocchi.



Chi è Andrea Raffa?

Vivo da 30 anni, abito vicino Firenze, la mia natura è house. Al di là della musica sono appassionato di gastronomia e ristorazione, mi nutro di attualità e news 24 al giorno, e pure di politica. Ho sovente fame del sapere a 360 gradi.

Ho delle aziende nel settore moda.



Che sta succedendo nel tuo mondo musicale in questo periodo?

E' appena uscito in pre ordine "Hit With Barbara" su Hotfingers Records, la label di Alex Kenji, Manuel De La Mare e Luigi Rocca. Uscirà il 21 settembre in esclusiva su Beatport e successivamente su tutti i portali.



Che musica ti sembra sia piaciuta nell'estate 2018 e che musica balleremo nei prossimi mesi?

Per quanto riguarda il clubbing, la musica house con tutte le sue sfaccettature fortunatamente è tornata ad avere spazio e consenso. A livello globale la musica reggaeton sta funzionando molto, soprattutto tra il pubblico femminile.



Come hai iniziato a fare il dj? A che punto ti senti della tua carriera?

Ho iniziato a circa 16 anni, quasi parallelamente alla produzione musicale.

Ho bisogno di sentirmi sempre al primo giorno della mia carriera, ed avere soddisfazioni disco dopo disco, gig dopo gig.



Quali sono le realtà con cui stai collaborando di più in questo periodo (label, party, locali, brand, etc)?

Sto lavorando soprattutto per la Hotfingers Records, le edizioni della mia musica le cura Smilax in collaborazione con Roberto Montano e Alberto Margheriti. Il 15 settembre partiamo con il "Privè dei Balocchi" , un format house e cartoon che ho creato con Samuele Trabelsi, al Villa Resort di Montecatini Terme. Dal 20 Settembre ogni giovedì saremo al Blue Velvet di Firenze.



L'intervista completa è disponibile al link goo.gl/VXESQb, mentre questi sono i profili social di Andrea Raffa: www.facebook.com/andrearaffapage/ e www.instagram.com/andrearaffa.dj/