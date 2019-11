Si chiama Destinazione Delta del Po l’iniziativa di informazione che la rete Borghi d’Europa promuove fino alla fine del 2020 nell’ambito del progetto L’Europa delle Scienze e della Cultura, patrocinato dalla IAI (Iniziativa Adriatico Jonica, Forum Intergovernativo per la cooperazione Regionale nella regione afriatico-jonica) e da ESOF2020 EuroScience Open Forum, Trieste Capitale Europea della Scienza.

Dopo due stages di informazione organizzati dalla redazione multimediale di Borghi d’Europa, con visite ed interviste, Destinazione Po viene ufficialmente presentata nel corso delle giornate di informazione che si tengono dal 28 al 30 novembre sulle rive della Piave.

Un appuntamento tradizionale, che mette a confronto giornalisti, comunicatori e i protagonisti dei borghi e dei territori coinvolti nei progetti.

Per il Delta del Po interverrà Sara Bertarelli (Cooperativa COSVA,Tolle). Tra le iniziative messe in campo da Cosva, c’è il marchio “La terra del mare” ideato per la valorizzazione del grano, farina e pasta, biscotti e pane, passata di pomodoro, riso e derivati e infine miele. “Proponiamo anche una nuova tipologia di pasta – spiega Bertarelli - meno fibrosa e con un gusto più delicato e classico.

Da poco abbiamo acquistato un nuovo essiccatoio mobile per i cereali biologici e il riso che di fatto ha permesso ai piccoli produttori di riso locali di poter sopravvivere. Questo perché, dopo la chiusura dell’essicatoio locale, c’era il rischio che le piccole risaie chiudessero per il semplice fatto che non possono permettersi di investire una cifra importante per un essicatoio”.

Gli incontri di informazione hanno trovato un interlocutore prezioso in Sebastiano, nume tutelare con la moglie Licia dell’Albergo Italia a Porto Tolle.

Presso L’Albergo Italia potrete trovare il RistòItalia, un ambiente caldo e confortevole, dove degustare ottimi piatti. La sala in stile “vintage”, di recente ristrutturazione, si distingue per i colori caldi e morbidi delle pareti da cui spiccano quadri di artisti locali “materici”, “astratti” e “Figurativi”. Sedie imbottite e tavoli comodi per offrire alla propria clientela il massimo del confort a tavola. La cucina ed i piatti ricoprono un ruolo importante del servizio con ricette della tradizione Polesana rivisitate e con enorme attenzione ai prodotti tipici e alle materie prime utilizzate. La specialità della casa è il pesce, grazie al florido e prelibato mercato ittico locale e alle indiscusse capacità dello chef che rivisita le ricette di tre generazioni di famiglia. Il RistòItalia propone inoltre ottimi piatti di carne e di verdure con menù per vegani o vegetariani, proponiamo inoltre ottime pizze tradizionali e speciali anche con impasti di Kamut.” Niky Penini porterà sulle rive della Piave il racconto delle proprie esperienze.

Pescatore di professione, nato e cresciuto in barca tra il Po e la Sacca degli Scardovari dove la mia famiglia, per prima, ha iniziato ad allevare cozze. Amo e rispetto la natura e voglio trasmettere a tutti coloro che avrò modo di conoscere, ciò che essa mi insegna ogni giorno.Cercherò inoltre di farvi capire cosa significa lavorare a stretto contatto con un mondo particolare, legato ancora a tradizioni e consuetudini, raccontandovi la storia di questi territori dei “sospiri”, fatti di sacrificio ma che sanno regalare un senso di libertà impagabile. Niki propone escursioni naturalistiche guidate, escursioni- pesca alle vongole, escursioni fotografiche o di birdwhathcing.