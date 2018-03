Goodyear presenta gli pneumatici per auto elettriche EfficientGrip Performance

Nissan sperimenta in Giappone come gestire le conseguenze dell'uso delle auto elettriche sulla rete di distribuzione della corrente

19/12/2017 18:24 - Nissan e Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) hanno avviato uno studio - in Giappone - per valutare l'impatto dei veicoli elettrici nello stabilizzare il consumo di energia all’interno della rete… (Matteo Pani)