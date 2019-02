AppScooter è lo scooter elettrico di Etergo che si collega con lo smartphone!

Non siete ancora stufi del vostro smartphone? Non riuscite a farne a meno? Allora AppScooter è la soluzione che fa per voi. Che cos'è? Si tratta del primo modello di scooter elettrico prodotto dalla startup Etergo.

E la sua caratteristica principale consiste nella possibilità di collegarlo ad uno smartphone Android con connessione 4G, potendo così usufruire di numerose funzionalità aggiuntive durante la guida (telefono, navigatore, ecc.).

Con un’autonomia fino a 240 km e un’accelerazione da 0 a 45 km in poco meno di 4 secondi, AppScooter è stato pensato per un utilizzo prevalentemente urbano, in linea con i ciclomotori tradizionali. Ma ciò che lo distingue è il display touchscreen da 7" che tramite Bluetooth può collegarsi allo smartphone dell'utente ed utilizzarlo in tutta sicurezza, senza lasciare il manubrio.

Con un prezzo leggermente inferiore ai 3500 euro, i primi esemplari di AppScooter inizieranno ad essere consegnati nella seconda metà del 2019.