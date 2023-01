Annunciate le candidature per la 95 edizione degli Oscar. Tra i più nominati spicca il film rivelazione dell'anno Everything Everywhere All At Once dopo aver conquistato numerosissimi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani. Segue l'apprezzato film di Martin McDonagh, Gli Spiriti dell'isola, presentato all'ultimo Festival di Venezia.

Tra le esclusioni sorprendenti: quella del film La donna del mistero del maestro Park Chan-wook per la categoria Miglior film internazionale, la mancata candidatura di Viola Davis (The Woman King) e Danielle Deadwyler (Till) per la miglior attrice, di Pinocchio dalle categorie miglior adattamento, miglior colonna sonora, miglior canzone, ma fortunatamente presente in quella per il miglior film d'animazione.

Sorpresa invece per Andrea Riseborough (To Leslie), la cui candidatura tra le migliori attrici è frutto di una campagna agli Oscar autofinanziata che avrà sicuramente un impatto nelle future strategie.