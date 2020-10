Gli Stati Uniti, negli ultimi sette giorni, hanno fatto registrare il numero record di oltre 500 mila nuovi casi di Covid-19, con una media giornaliera di 71.000 nuovi contagi.

In conseguenza di ciò, alcuni Stati e alcune città hanno fatto ricorso a nuove misure restrittive, più severe, per contenere il virus che ormai dilaga in tutto il Paese.

Il dato è stato registrato martedì 27 ottobre, lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump, andando ben oltre il ridicolo, pubblicava una nota in cui, oltre ad annunciare i risultati scientifici conseguiti durante il primo mandato, viene dichiarata, in grassetto e a lettere maiuscole la "FINE DELLA PANDEMIA DA COVID-19".

Il dato dell'ultima settimana fa capire quale sia, oggi, la rapidità con cui il virus si sta diffondendo. All'inizio, ci sono voluti quasi tre mesi per registrare i primi 500mila casi di coronavirus negli Stati Uniti, a partire dal primo caso identificato il 21 gennaio.

Le nuove restrizioni riguardano Newark, El Paso, New York, Chicago dove adesso, ogni giorno, si sta registrando in media più del doppio dei ricoveri ospedalieri per coronavirus rispetto a un mese fa.