Alle ore 17:30 di Venerdì 14 Giugno, presso la Sala delle Maragoniere del Castello del Buonconsiglio di Trento, a Rappresentare questo binomio sarà un trio di eccezione formato da Gabriele Medeot, Laura Panetta e Stefano Pancari nella loro ormai collaudata performance "WOMAN IN ROCK 'N'SAFE".

Lo spettacolo sarà a chiusura della prima giornata dell'assemblea nazionale di AIDIA sez. di Trento (Associazione italiana donne ingegneri e architetti) in programma il 14 e il 15 giugno.

Il convegno AIDIA rappresenta un'occasione per promuovere una serie di eventi collaterali. Nelle due giornate si terranno: il convegno “Recuperare il moderno”, visite alla Trento storica e più recente, momenti istituzionali di saluto e lo spettacolo “Women in rock ‘n’ safe” presso il Castello del Buonconsiglio.

Sabato 15 sarà dedicato all’Assemblea, presso la sede dell’ordine degli ingegneri a Trento in piazza Santa Maria Maggiore 23, a cui si potrà partecipare anche da remoto.

"Quando vidi il live di Gabriele Medeot e Laura Panetta, tra interpretazioni pianoforte e voce di Mina, Cyndi Lauper, Adele e tante altre grandi donne, ho subito pensato che la sicurezza è donna". Dichiara Stefano Pancari Ceo di Rock'n'Safe. "Così come la donna purtroppo ancora fatica a trovare il suo posto di diritto nella società, anche la sicurezza sul lavoro sgomita per trovare il suo habitat naturale nella cultura di tutti noi. Parlando con Gabriele - continua Pancari - siamo entrati in sintonia nel creare una versione dello spettacolo in cui vita, donna, musica e sicurezza rappresentano la nostra parte migliore e abbiamo deciso di interpretarle sul palco tra musica, pianoforte ed i nostri storyelling".

WOMEN IN ROCK'N'SAFE è uno spettacolo finalizzato alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della sicurezza sul lavoro e parità di genere.

Sicurezza, donna, vita e musica sono uniti tra musica e storytelling per accompagnare spettatori e spettatrici ad una consapevolezza di quanto sia determinante un approccio umano alle relazioni ed al lavoro.

Il set di brani è selezionato da grandi artisti, da Mina ad Adele, Cindy Lauper, Lady Gaga e molte altre.

Gli storytelling di Stefano Pancari toccano le corde più sensibili per sollecitare il nostro lato migliore e promuovere al meglio la formazione continua per la cultura della sicurezza.