Sabato 13/8 torna a Villapapeete - Milano Marittima (RA) una delle feste 'storiche' del locale, ovvero Hanami - Japan Touch, che nei colori, nelle atmosfere e nella ambientazioni prende ispirazione dal mondo orientale. Il risultato è una notte piena di magia e di ritmo tutta da vivere.

La festa continua domenica 14 agosto con l'arrivo di Andrea Damante. Noto anche a chi non frequenta le disco per le sue apparizioni tv, fa ballare da anni l'Italia col suo sound esplosivo. Origini siciliane, classe '90, pubblica con etichette come Ultra, Armada, Warner o Spinnin' Records, su cui è da poco uscito "Scars", con Chico Rose.

La seconda 'extra date' del weekend di Ferragosto è Vida Loca, in calendario lunedì 15 agosto 2022. Tra le feste di maggior successo dedicate a tutto ciò che gravita attorno al pop ed al sound latino, anima da tempo tutto il Mediterraneo, con dj d'eccellenza e un corpo da ballo di qualità assoluta. E', in altre parole, un musical vero, tutto da vivere.

Sabato 20 agosto 2022 torna invece al Villapapeete il party Flirt With Us, che già nelle settimane precedenti ha fatto muovere a tempo il giardino musicale di Milano Marittima con dj e performer di livello.

Il party di chiusura invece è in calendario sabato 27 agosto e sarà un altro evento tutta vivere, per coronare una stagione unica, piena di party di grande successo.





Villapapeete

https://villapapeete.com

info: + 39 335 1275444

ogni sabato notte e prefestivi, dal 28/5/22

Via Argine destro Savio,15

Savio di Ravenna - Milano Marittima (RA)

Ingresso con aperitivo bordo piscina dalle 21:00

Cena servita nella zona ristorante dalle 22:30

Ingresso Evento dalle 23:30





Nata nel 2003 per arricchire l'offerta del divertimento diurno firmato Papeete Beach, Villapapeete da subito si è imposta come format vincente tra i tanti bei locali della Riviera Romagnola. Come Papeete Beach è oggi conosciuta a livello nazionale e internazionale. Aperta già dalle 21 con un aperitivo a bordo piscina che diventa una cena spettacolo all'altezza della aspettative dei più esigenti, fa ballare fino a notte fonda e sempre con un certo stile.

Villapapeete prende vita in un casolare ottocentesco ristrutturato per accogliere il meglio per quel che riguarda di artisti, dj performer, show, food, servizio, beverage (...): nella grande corte di 10.000 mq intrattenimento e spettacoli sanno far sognare. La location, che ospita tre atmosfere musicali diverse, ha poi saputo mantenere il fascino del passato miscelato ad installazioni futuristiche. Il risultato, ovvero l'anima di Villapapeete, è un mix di classico e moderno, perfetto dalla sera a notte fonda.





Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. Tra le novità dell'estate 2022 al Papeete Beach, ecco il beach restaurant La Pluma. Aperto solo a pranzo, propone specialità romagnole, spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.