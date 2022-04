Negli anticipi della 33esima giornata di Serie A, Inter e Milan vincono entrambe le loro sfide, rispettivamente, contro Spezia e Genoa.

L'Inter ha vinto 3-1, dopo aver rischiato nel finale, prima che Sanchez siglasse la rete che ha messo al sicuro il risultato per i nerazzurri, mettendo il sigillo sulla terza vittoria consecutiva per l'Inter, che continua così la striscia positiva dopo la vittoria in casa della Juventus.

Queste le parole di Simone Inzaghi nel post partita: "È stata una vittoria di maturità e lucidità. Non era semplice qui, lo sapevamo, anche perché il pubblico ha dato un gran supporto allo Spezia, ma siamo stati bravi - ha detto l'allenatore dell'Inter - Nei primi dieci minuti del secondo tempo eravamo bloccati e abbiamo rischiato qualcosa, ma ci sta. Vincere era fondamentale". "Penso che sia importante avere risorse in panchina. Oggi dopo tanto tempo eravamo tutti a disposizione e avevo possibilità di scegliere. Hanno iniziato Correa e Dzeko, che a mio avviso hanno fatto una grande partita, e hanno finito Sanchez e Lautaro che hanno fatto gol. Loro sono tutti compatibili tra loro, hanno tutti giocato insieme. Poi tocca a me scegliere la coppia migliore. Vedremo chi giocherà nel derby, è ancora presto per decidere". "Ci piace andare sempre in verticale e giocare in questo modo. Abbiamo creato tanto ora che abbiamo vinto, ma anche prima lo facevamo e lo dicono i numeri. La pressione c'è sempre, è normale. Abbiamo perso qualche punto negli ultimi mesi, ma avevamo un calendario molto fitto e ci sta".

A San Siro il Milan supera il Genoa 2-0 con un gol per tempo dei suoi esterni, Leao e Messias, che nei minuti finali ha scacciato il rischio di un pareggio-beffa.

Prima della partita Paolo Maldini - direttore dell'area tecnica del Milan - ha parlato della possibile cessione del Milan a Investcorp: "Una cessione del Milan è normale che possa esserci - ha detto a Dazn -, non so se ora o in seguito, ma c'è la possibilità. Per adesso pensiamo a concludere bene questa stagione".

In classifica, il Milan si porta a 71, mentre l'Inter è a 69, ma con una partita da recuperare.









Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1515072470260273156