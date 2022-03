Il 18 marzo alle 18, l'organizzazione non profit Still I Rise presenterà in anteprima il video di “Still I Sing”: un’emozionante panoramica delle scuole sulle note del brano musicale composto e donato dai musicisti Andrea Tosoni e Matteo Goglio. La presentazione avverrà con un evento online trasmesso dalla pagina Facebook di Still I Rise, alla presenza di Nicolò Govoni, Direttore esecutivo dell’organizzazione.

L’idea di Still I Sing nasce due anni fa: tra fine 2020 e inizi 2021, il brano è stato arrangiato, prodotto e registrato dai due autori, con la collaborazione di altri artisti, dei cori Juvenes Cantores, Consonare Ensemble e delle voci degli studenti di Still I Rise. Sul finire del 2021 - pur con le difficoltà legate alla pandemia - è stato realizzato anche il video musicale, che sarà trasmesso nel corso dell’evento.

“Still I Sing è un brano composto su una melodia nata in un momento di profonda ispirazione e cantata su una semplice A. La scelta di usare una vocale invece di un testo è per dare al canto tutto il suo potere di andare oltre le barriere identitarie e far percepire l'abbraccio di Still I Rise a tutti i bambini del mondo”, raccontano Andrea Tosoni e Matteo Goglio.

I proventi SIAE dei diritti d’autore del brano saranno donati dai due artisti a Still I Rise.