I dispositivi Amazon Echo sono tanti e tutti molto interessanti (per funzionalità e prezzo).

Fino ad ora (almeno in Italia) potevano essere utilizzati solo in casa. A partire da oggi, però, anche in Italia può essere acquistato Amazon Echo Auto, un piccolo dispositivo da installare in modo semplice per integrare Alexa nella propria vettura.

Echo Auto è un dispositivo compatto e, quindi, non darà fastidio in auto, ma potrà essere utilizzato con i comandi vocali in diversi modi (per ascoltare la musica, per farsi leggere un libro, per avere sempre a disposizione le ultime notizie e tanto altro ancora... è sufficiente usare la parola magica: Alexa.

Per utilizzarlo è semplice. Si collega tramite bluetooth all’app Alexa, disponibile sia per iOS che per Android, e si alimenta tramite la presa dell’accendisigari e può essere anche collegato al sistema audio della vettura.

Echo Auto è dotato di ben 8 microfoni posizionati per essere utilizzato al meglio all’interno del veicolo da tutti i passeggeri oltre che dal guidatore.