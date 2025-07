Un semplice test casalingo, rapido e non invasivo, potrebbe rappresentare una svolta nella diagnosi dell’endometriosi, una patologia cronica e spesso invalidante che colpisce tra il 10 e il 20% delle donne in età fertile. Ancora in fase prototipale, questo esame si basa sull’analisi del sangue mestruale, trasformando quello che è sempre stato considerato un prodotto di scarto in una preziosa fonte di informazione clinica.

L’endometriosi è causata dalla presenza anomala di tessuto endometriale — lo stesso che riveste l’interno dell’utero — in sedi inappropriate come ovaie, tube di Falloppio, intestino, vescica, uretere e in casi rari perfino nei polmoni. Questa condizione può provocare dolori mestruali lancinanti, infiammazioni croniche e infertilità. Tuttavia, la diagnosi è spesso tardiva: in media servono 7-8 anni per arrivare a un responso definitivo, tra visite, esami e talvolta il sospetto di problemi psicologici più che organici.

Attualmente, l’unico strumento diagnostico affidabile è la laparoscopia, un intervento chirurgico mini-invasivo in anestesia generale che consente di osservare direttamente i tessuti pelvici e, se necessario, rimuovere le lesioni. È però un’opzione praticabile solo nei casi conclamati, quando la malattia è già in fase avanzata.

Il gruppo di ricerca della University of Pennsylvania ha adottato un approccio radicalmente diverso: analizzare il sangue mestruale, che contiene frammenti del tessuto endometriale, alla ricerca di biomarcatori specifici. Il test da loro sviluppato funziona in modo simile a quello di gravidanza, e rileva la presenza della proteina HMGB1, associata all’endometriosi.

Al centro del sistema ci sono nanofogli di borofene, un materiale innovativo e biocompatibile composto da un solo strato di atomi di boro, su cui sono stati fissati anticorpi specifici per la HMGB1. Quando il sangue mestruale entra in contatto con il test, la presenza della proteina fa comparire due linee sulla striscia reattiva: risultato positivo. Una sola linea indica un esito negativo.

La sensibilità del test è sorprendente: riesce a rilevare la proteina anche in concentrazioni molto basse, cinque volte inferiori al limite degli attuali test di laboratorio, rendendolo potenzialmente utile nelle fasi iniziali della malattia — quando un trattamento tempestivo può fare la differenza.

L’idea è quella di integrare il test in un comune assorbente, rendendo possibile l’analisi durante il ciclo mestruale in modo totalmente non invasivo, economico e accessibile. Un sistema simile potrebbe avere un impatto notevole soprattutto nelle aree rurali o in quei contesti dove l’accesso alla sanità è limitato da barriere logistiche o culturali.

Oltre alla diagnosi precoce dell’endometriosi, questa tecnologia potrebbe essere adattata per rilevare altre condizioni, come infezioni da Papilloma virus o persino tumori del collo dell’utero. Anche se siamo ancora lontani dalla disponibilità commerciale del test — che dovrà superare ulteriori fasi di validazione e sperimentazione clinica — il potenziale è chiaro: un cambio di paradigma nella diagnosi di una malattia che troppo spesso resta invisibile, taciuta e sottovalutata.

In un settore dove la scienza ha per anni ignorato il dolore delle donne, questo test segna un piccolo ma significativo passo avanti.