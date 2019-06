Le migliori serie tv prodotte dall'HBO

Ancora prima che il mondo venisse a conoscenza delle piattaforme di streaming on demand come Netflix, l'HBO stava già creando capolavori in grado di tenere incollati allo schermo anche i più pretenziosi spettatori, e sapete quale è la cosa più bella? è che continua a farlo tuttora!

Ecco perché oggi cercheremo di capire quali sono le serie TV targate HBO più belle, e cosa guardare per colmare il vuoto lasciato da un'altra loro serie giunta a termine, che conosciamo come “Game of Thrones”.





Chernobyl

Una miniserie davvero particolare che in tempi record è riuscita a scalare tutte le classifiche, guadagnando un punteggio medio su IMDb di 9,6 su 10, superando così anche serie di livello come “Planet Earth II” e “Band of Brothers”.

Le vicende proiettate sullo schermo si basano sulla sceneggiatura scritta da Craig Mazin, il cui argomento centrale è il disastro nucleare accaduto nella centrale atomica di Chernobyl il 26 aprile 1986.

Ciò che particolarmente incuriosisce in questa serie è che non siano molti i collaboratori del progetto ad essere usciti dall’Unione Sovietica, nonostante questo, però, la serie riporta i fatti con una precisione e un’autenticità senza precedenti.







True Detective

Nonostante il debutto risalga al 2014, la serie continua tuttora a rientrare in tutte le classifiche delle migliori serie tv mai prodotte; e non solo da HBO.

La storia inizia nel 1995 quando i due detective, nei sobborghi raccapriccianti del Louisiana, si imbattono nel corpo di Dora Lange, vittima di un omicidio rituale. L’intera narrazione copre un arco di tempo di 17 anni, sviluppandosi su due piani temporali: il 1995, anno in cui i due iniziarono a indagare sul caso, e il 2012, anno in cui il caso viene riaperto.

La prima stagione con Matty McConaughey e Woody Harrelson ha fatto letteralmente impazzire i fan, diventando, tra l'altro, una delle serie più citate in assoluto.

Nella seconda stagione, Colin Farell, Rachel McAdams e Vince Vaughn, invece, ci raccontano i fatti avvenuti a Los Angeles. Malgrado il cambio della location abbia un po' moderato l'interesse di alcuni spettatori. La terza stagione è comunque uno dei progetti più attesi del 2019.



***