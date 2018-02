Primi libri del 2018...

Siamo alla fine, quasi, del mese di febbraio 2018. C’è in giro una certa fibrillazione per il voto del 4 marzo. Ovviamente, non per tutti. Sicuramente sì, per quelli che hanno scelto di salvare l’Italia – al modico prezzo di un misero stipendio da parlamentare. Sicuramente no, per quelli che “tanto sono tutti uguali” e che, se fosse luglio e non una, così dicono i meteorologi, stagione fredda, andrebbero al mare. Comunque, via, si parli di libri. Ecco alcune letture interessanti per il 2018.

Il bisogno di pensare di Vito Mancuso

"Perché vivete? Quale scopo date al vostro essere qui? Cosa volete da voi stessi?". Nel libro Il bisogno di pensare Vito Mancuso ingaggia un dialogo serrato con i suoi lettori per risalire alle sorgenti di un bisogno primordiale dell’uomo, di una speciale capacità che ci caratterizza in modo peculiare distinguendoci da tutti gli altri esseri viventi: il nostro bisogno di pensare.

Vito Mancuso

Il bisogno di pensare

Garzanti

192 pagine

Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump di Michael Wolff

Arriva in Italia Fuoco e Furia. Dentro la Casa Bianca di Trump, il libro scandalo che sta facendo tremare la Casa Bianca. Il giornalista Michael Wolff ha immaginato il volume come un resoconto dei primi 100 giorni alla Casa Bianca.

Michael Wolff

Fuoco e furia. Dentro la Casa Bianca di Trump

Rizzoli

360 pagine

Il figlio del drago di Mimmo Parisi

Passo del Lupo è un paesino socialmente avanzato. Tutti i cittadini, all'insegna della vera democrazia, partecipano alle cariche direttive. Un giorno nella piccola stazione scende un individuo. Prima dell'arrivo di Vlad Tepes non c'erano morti ammazzati

Mimmo Parisi

Il figlio del drago

Editrice GDS

224 pagine

Sulla tua parola. Messalino marzo-aprile 2018

Il messalino è uno strumento che offre le letture della messa commentate per vivere la parola di Dio. Un compagno di viaggio semplice ed edificante durante tutte le ore del giorno.

Sulla tua parola. Messalino marzo-aprile 2018. Letture della messa commentate per vivere la parola di Dio

Editrice Shalom

768 pagine

Davanti agli occhi di Roberto Emanuelli

Davanti agli occhi è uscito presso un piccolo editore nel 2015. Ora che Roberto Emanuelli dopo il successo dei social ha avuto anche quello delle librerie con E allora baciami, viene proposto in una nuova edizione. Basta un attimo, uno solo, ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più.

Roberto Emanuelli

Davanti agli occhi

Rizzoli

352 pagine