Jessica Selassie, la straordinaria vincitrice del Grande Fratello VIP 6, è una figura molto amata nel mondo social e dell'intrattenimento radiofonico.

La sua avventura nel Grande Fratello VIP 6 è stata una vera e propria scalata verso il successo. Con il suo carisma unico, la sua simpatia e la sua autenticità, Jessica ha conquistato il cuore degli spettatori, facendosi strada fino alla vittoria finale. Jessica non si è limitata a essere una “ex vippona” della televisione. È anche una food blogger appassionata che ha dedicato il suo tempo a condividere ricette e consigli per una cucina senza glutine sui suoi social. La sua esperienza personale con l'intolleranza al glutine l'ha spinta a esplorare nuove soluzioni creative in cucina, dimostrando che la cucina senza glutine può essere deliziosa e accessibile a tutti.

La sua determinazione ha portato Jessica a diventare una conduttrice radiofonica su Radio Cusano Campus. Recentemente, Jessica ha annunciato sui social media che sta lavorando a nuovi progetti che sicuramente ci sorprenderanno.

Ciao a tutti! Sto lavorando a nuovi progetti che so già adorerete! Manca poco ma non posso svelarvi ancora niente.

Ps. Purtroppo questa stagione non ci sarà il J&T Show.

Grazie mille a tutti sempre per il vostro sostegno ❤️ ci vediamo su @CusanoTv @RadioCusano — Jessicaselassie (@JessySelassie) August 29, 2023

Purtroppo, Jessica Selassie ha anche anticipato che questa stagione non ci sarà il J&T Show, un programma radiofonico molto amato dai suoi ascoltatori. Nonostante la delusione, i fan hanno dimostrato il loro sostegno e la loro comprensione per questa decisione.

Sebbene non possa ancora rivelare i dettagli, siamo sicuri che saranno altrettanto affascinanti e coinvolgenti come le sue precedenti imprese. La sua energia contagiosa e la sua determinazione ci fanno capire che ci aspettano grandi cose.

La rivedremo presto su Cusano Italia Tv e Radio Cusano Campus.

Intanto godiamoci l’ultimo reel di Jessica per Italy Food Porn.