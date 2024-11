Nell’era digitale e dell’intelligenza artificiale, i confini tra fisico e virtuale si dissolvono, dando vita a un nuovo trend che sta catturando l’immaginazione di designer e architetti, rivoluzionando il mondo dell’interior design: il Digital Dreamscape. Questo movimento coniuga estetiche oniriche e tecnologie all’avanguardia, trasformando gli spazi in ambienti immersivi capaci di raccontare storie, stimolare i sensi e superare le convenzioni.

Lontano dai limiti dell’ordinario, il Digital Dreamscape reinterpreta l’ambiente attraverso un’attenta selezione di materiali, cromie e arredi in chiave visionaria: atmosfere eteree, riflessi dinamici e dettagli sorprendenti diventano strumenti per progetti che celebrano creatività ed evasione.

In questo contesto, le superfici ceramiche emergono come protagoniste, offrendo texture e finiture capaci di tradurre l’immaginazione in realtà. Ogni stanza si trasforma, così, in un’esperienza visiva e sensoriale che introduce una nuova accezione di “cozy”, magistralmente messa in scena dalle collezioni di Lea Ceramiche, capaci di coniugano un’estetica dal design visionario a performance tecniche e texture uniche. Soluzioni in grado di interpretare in modo originale e ineccepibile il marmo, la pietra, il cemento, il legno e dare spazio alla sperimentazione di forme, colori e superfici. Le collezioni in grès porcellanato e grès laminato, ampie e articolate, vantano ricercati apparati decorativi che contribuiscono a consolidare il carattere unico del brand.

Le proposte di Lea Ceramiche

NOBLESSE

Con Noblesse Lea Ceramiche esplora la purezza e il fascino delle varietà marmoree più rare e preziose, incorporando nel grès le sfumature, le venature e le delicate trame dell’elemento naturale originale. La collezione coniuga in modo mirabile estetica e performance d’eccellenza, versatilità d’impiego e proprietà antibatteriche. La nuova collezione del brand rappresenta il meglio del design ceramico effetto marmo al servizio dell’architettura contemporanea, grazie anche ai numerosi formati, alle finiture, ai moduli decorativi Chain e Butterfly e ai due spessori disponibili, 9 mm e 6 mm delle grandi lastre in Slimtech. Queste ultime – in grandi dimensioni - perfette per essere utilizzate anche a rivestimento, garantendo leggerezza, flessibilità e sostenibilità grazie alla compensazione totale delle emissioni di CO2 calcolata sull’intero ciclo di vita del prodotto.

La seduzione dell’estetica del marmo si fa più accentuata, creando un risultato finale che connota gli spazi con un tocco spiccatamente moderno e un effetto perfettamente in linea con il trend del Digital Dreamscape.

Dettagli tecnici

Colore: Verde Alpi, Blue River, Gray Marble, Onyx Oyster, Champagne Quartz, Viola Arabesque, Calacatta Emerald, Golden Borg, Calacatta Oro, Calacatta Prestige, Pure Statuario, Statuario Supreme

Formato: 120x278, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 cm

Spessore: 6 mm, 6.5 mm, 9 mm

Finitura: Lev, Touch, Smooth, Nat

Decori: Chain, Butterfly

INTENSE

Intense riproduce con estremo realismo le caratteristiche estetiche e materiche del limestone di origine calcarea, una pietra sedimentaria ricca di granulosità e micro-inclusioni fossili in grado di creare una superficie tridimensionale e tattile, restituendo un’autentica emozione naturale. La collezione incontra le più recenti tendenze in fatto di interior design: cinque colorazioni che esprimono toni neutri, caldi ed avvolgenti e richiamano quelle presenti in natura; lastre di diverse dimensioni, che permettono di utilizzare Intense in molteplici contesti e destinazioni d’uso; decorazioni e formati speciali per soddisfare anche la committenza più esigente, sempre alla ricerca di pattern e realizzazioni esclusive per inserire elementi distintivi nei progetti. La sua intensa naturalezza è perfetta per essere accostata a uno straordinario gioco con elementi d’ispirazione digitale, per creare un ambiente caldo e accogliente.

Dettagli tecnici:

Colore: Toffee, Beige, Clair, Perle e Crete

Formato: 90x180, 90x90, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60

Spessore: 9mm e 20 mm

Finitura: nat, lapp, grip, trait

Decori: Trait, Plick, Gramma 72, Round, Mosaico Pills, Mosaico 36

BIO ATTITUDE

Bio Attitude coglie l'essenza più vera del rovere, rivelandone la bellezza che le nuance possono assumere col passare del tempo. Distante da ogni artificialità, la collezione evoca un senso di autentica naturalità esaltata dalla microstruttura superficiale grazie ad una grafica ad altissima risoluzione, frutto della più avanzata tecnologia digitale. L’effetto deriva dall'eccezionale equilibrio compositivo grazie all’accostamento di fibrature scure ad altre quasi bianche - tipiche dei legni trattati con cere naturali – e ad una stonalizzazione contenuta.

Il calore dell’effetto legno accostato a colori delicati e arredi dal design contemporaneo permette di ricreare all’interno della propria casa un tocco cozy.

Dettagli tecnici:

Colori: Cotton, Almond, Amber, Barrel, Cortex

Superfici: Naturale

Dimensioni: 30x120, 20x120,

Spessori: 9,5 mm

MASTERPIECE

Masterpiece by Ferruccio Laviani è un alfabeto di colori e materia, una sequenza di note modulabili che può dar voce a diversi spartiti. È una palette pensata per offrire risultati completamente diversi tra loro ma con un fil rouge di carattere, distintività e creatività che ne firma la qualità estetica, la capacità di raccontare la visione del progettista. Due diverse superfici artefatte, Master, ispirata al cemento e disponibile in cinque diversi colori, e Piece, ispirata al seminato in cinque cromie, possono essere liberamente combinate tra loro, oppure vivere separatamente per creare giochi di effetto ton sur ton.

Dettagli tecnici:

Colori: Master Coal, Master Gray, Master White, Master Sand, Master Brown, Piece Light, Piece Dark, Piece Alpi, Piece Moka, Piece Siena

Superfici: Naturale e Grippata

Dimensioni: 120x120, 30x60, 60x60, 60x120 cm

Spessori: 9 mm e 20 mm