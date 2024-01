Una delle esclusioni più eclatanti delle recenti candidature agli Oscar è sicuramente quella di Killers of the Flower Moon dalla categoria Miglior sceneggiatura non originale firmata da Eric Roth e da Martin Scorsese.

Ecco un focus sulla controversia legata a questa "mancata" candidatura ma anche un paio di curiosità sul film come il fatto che il Canada abbia deciso di distribuirlo con lo stesso titolo “La note américaine" della traduzione francese del romanzo di David Grann, fino ai prossimi progetti dei protagonisti del film: dal biopic su Roosvelt (con DiCaprio protagonista e Scorsese regista) a due film prodotti dallo stesso Scorsese (dal francese Au fil des saisons con Catherine Deneuve e Andrea Riseborough alla nuova pellicola diretta da Julian Schnabel, In the Hand of Dante, con un ricco cast in cui compaiono diversi attori italiani tra cui Sabrina Impacciatore e Claudio Santamaria), fino al nuovo progetto di Robert DeNiro, Alto Knights per la regia di Barry Levinson.