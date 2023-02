Oggi [domenica, ndr] alle 14:42 ET, su indicazione del presidente Biden e sulla base delle raccomandazioni del segretario Austin e delle autorità militari, un F-16 ha lanciato un AIM9x per abbattere con successo un oggetto aereo che volava a circa 20.000 piedi di altitudine nello spazio aereo statunitense sul Lago Huron, nello Stato del Michigan. Il suo percorso e l'altitudine hanno sollevato preoccupazioni, incluso il fatto che avrebbe potuto essere un pericolo per l'aviazione civile. Il luogo scelto per questo abbattimento ci ha offerto l'opportunità di evitare l'impatto con luoghi abitati, migliorando al contempo le possibilità di recupero dei detriti. Non ci sono indicazioni di civili feriti o colpiti in altro modo.Il comando di difesa aerospaziale nordamericano ha rilevato l'oggetto domenica mattina e ne ha mantenuto il tracciamento visivo e radar. Sulla base della sua traiettoria di volo e dei dati, possiamo ragionevolmente collegare questo oggetto al segnale radar captato sul Montana, che è volato in prossimità di siti sensibili del Dipartimento della Disfesa. Non abbiamo valutato che fosse una minaccia militare cinetica per qualsiasi istallazione al suolo, ma abbiamo valutato che fosse un pericolo per la sicurezza aeronautica e una minaccia a causa delle sue potenziali capacità di sorveglianza. Le nostre squadre ora lavoreranno ora per recuperare l'oggetto nel tentativo di ottenere maggiori informazioni.

Questo il comunicato diffuso ieri dal Pentagono sull'ennesimo Ufo abbattuto, nel giro di pochi giorni, sui cieli del Nord America. I cinesi, dopo aver rivendicato che i palloni abbattuti in precedenza erano "roba loro", stavolta hanno dichiarato che con gli oggetti sconosciuti loro non avevano nulla a che fare.

Pertanto, la domanda che adesso tutti si pongono è che cosa diavolo siano e chi sia stato a farli volare, anche a causa della reticenza delle autorità statunitensi che, al riguardo, rilasciano dichiarazioni sconcertanti, come quella del generale dell'aeronautica Glen VanHerck, che ha il compito di salvaguardare lo spazio aereo Usa, che ha dichiarato ai giornalisti che l'esercito non è stato ancora in grado di identificare cosa siano i tre oggetti abbattuti di recente, come possano volare o da dove provengano.

"Li chiamiamo oggetti, non palloni, per un motivo", ha detto VanHerck, comandante del North American Aerospace Defense Command (NORAD) e del Northern Command. VanHerck ha detto di non escludere alcuna ipotesi, persino quella che possano essere veicoli alieni.

Un altro funzionario della difesa, parlando alla Reuters a condizione di rimanere anonimo, ha successivamente affermato che i militari finora non avevano alcuna prova che gli oggetti potessero avere un'origine extraterrestre. Lo stesso ha aggiunto che quello abbattuto per ultimo sembrava avere una struttura ottagonale, con fili pendenti ma senza che vi fosse un qualche carico ad essi collegato.

Il primo di questi oggetti non identificati, escludendo il pallone spia cinese abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio, è stato avvistato venerdì e abbattuto nei pressi di Deadhorse, in Alaska. Un secondo è stato abbattuto sabato sullo Yukon in Canada, con il relitto che ancora non è stato recuperato.