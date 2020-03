Sin dagli albori, la Tecnomec Engineering S.r.l., fondata dall’imprenditore Carlo Martino, è stata orientata alla produzione di energia:

a testimonianza ci sono i prodotti trattati storicamente, come le Lube Oil Console, Pressure Vessel e gli Skid Gas.

Ma oltre alla realizzazione di questi impianti ausiliari, la Tecnomec ha sviluppato anche progetti per la generazione di energia “green”.

Uno di questi è il progetto della centrale di trattamento biomasse, che utilizza come fonte rinnovabile proprio le biomasse per generare energia elettrica con ottimi rendimenti energetici.

L’azienda ha inoltre investito nell’efficientamento energetico ottimizzando il rapporto esistente tra fabbisogno energetico (di luce e gas) e livello di emissioni.

Sono infatti stati installati i pannelli fotovoltaici sul tetto dell’azienda nella sede di Grumo Appula e anche una pala eolica che è diventata il baluardo della Tecnomec:

anche da lontano infatti è possibile identificare l’azienda sollevando un po’ lo sguardo, grazie ai 30 metri della pala eolica che svetta nelle campagne della zona e testimonia chiaramente l’impegno dell’azienda in tema di energia pulita.

Per la Tecnomec quindi il segreto del successo, anche in ottica di un futuro sostenibile, è una questione di… ENERGIA.