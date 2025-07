In un contesto geopolitico sempre più instabile, l'Arabia Saudita ribadisce con forza il proprio impegno verso una soluzione pacifica e duratura della questione palestinese. Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha annunciato la co-presidenza, insieme alla Francia, della conferenza internazionale ad alto livello per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese, che si terrà in settimana presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa saudita SPA (Saudi Press Agency), il principe Faisal ha sottolineato che l'iniziativa riflette la posizione storica e incrollabile del Regno a favore dei diritti legittimi del popolo palestinese, e rientra nel quadro degli sforzi continui per raggiungere una pace giusta, globale e sostenibile nella regione.

"Sotto la guida del Re Salman bin Abdulaziz e con il costante coinvolgimento del Principe Ereditario Mohammed bin Salman, l'Arabia Saudita continua a operare per il consolidamento della pace giusta in Medio Oriente", ha dichiarato il ministro saudita. "L'obiettivo è porre fine alle sofferenze del popolo palestinese e interrompere la spirale di violenza che ha causato decine di migliaia di vittime civili innocenti".

Il cuore dell'iniziativa è la realizzazione della soluzione dei due Stati, con la creazione di uno Stato palestinese pienamente sovrano entro i confini del 1967 e con Gerusalemme Est come capitale. L'intento è anche quello di sostenere i principi della legittimità internazionale e rilanciare una roadmap concreta per la pace.

Il ministro Faisal ha evidenziato che il nuovo vertice internazionale rappresenta una naturale prosecuzione del "Patto per la Soluzione dei Due Stati", lanciato a settembre 2024 dall'Arabia Saudita, dalla Norvegia e dall'Unione Europea, e si integra con il lavoro svolto dalla commissione ministeriale arabo-islamica congiunta.

Questa mobilitazione diplomatica rappresenta uno dei tentativi più seri degli ultimi anni di rimettere la questione palestinese al centro dell'agenda internazionale, in un momento in cui l'occupazione, la violenza e la stagnazione politica hanno minato ogni speranza di progresso.

Il successo di questa iniziativa dipenderà tuttavia dalla volontà politica delle parti in causa e dal supporto concreto della comunità internazionale. Senza pressioni reali su Israele né garanzie effettive per i diritti dei palestinesi, qualsiasi conferenza rischia di diventare l'ennesimo esercizio di diplomazia sterile.

In ogni caso, il messaggio di Riyad è chiaro: la pace non può più attendere e la comunità internazionale deve finalmente agire per garantire giustizia, stabilità e dignità a una popolazione da troppo tempo privata dei suoi diritti fondamentali.