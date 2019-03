Napoli. Sport e condivisione tra i bambini del Rione Nuova Villa e quelli del Centro Sportivo MEP

Grande pomeriggio di sport questo martedì a Ponticelli.

La squadra della parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes è stata ospite al centro sportivo MEP di Ponticelli per un incontro amichevole di calcio a 5. Le due compagini allenate, rispettivamente, dai mister Giuseppe Scala detto Peppe e Giuseppe Pistone detto Pino, e dal mister Clemente Tramparulo, si sono affrontate in un clima di festa deliziando i genitori che invitavano i bambini dagli spalti.

Parliamo di un incontro di calcio tra due squadre formate da bambini nati tra il 2007 e il 2011 dove l'agonismo prende il posto al fair play e i giovani campioni imparano a rispettarsi l'un l'altro.

I bambini della parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes del Rione Nuova Villa a San Giovanni a Teduccio crescono al sicuro e con sani principi, grazie al grande lavoro svolto dal parroco Don Modesto Bravaccino e dai sui collaboratori Antonio Punzo, Giovanni Esposito, Carlo Caruso, Giuseppe Scala, Giuseppe Pistone e Nando Palmieri.

Il Rione Nuova Villa è tristemente conosciuto nell'hinterland napoletano per la presenza di numerosi clan della malavita organizzata e il campetto insieme al laboratorio voluti da Don Modesto rappresentano un'ancora di salvezza per tanti giovani del Rione.

L'impegno che mettono i mister e gli educatori dell'oratorio è di fondamentale importanza per far sì che i bambini, fin dalla giovanissima età, trovino un ambiente protetto e confortevole che li distragga dalla vita di strada alla quale sarebbero certamente condannati, data anche la totale assenza di altre strutture a loro dedicate.

Clemente Tramparulo, Peppe Scala e Pino Pistone hanno voluto fortemente questo momento di condivisione e sport per far sì che i bambini capiscano ancor di più il significato dell'agonismo inteso nelle competizioni sportive.

La parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes e il centro sportivo MEP si sono dati appuntamento al prossimo incontro, che stavolta si svolgerà nel campetto dell'oratorio della parrocchia del Rione Nuova Villa, per un altro momento di sport e di condivisione sociale. Ai mister Clemente, Peppe e Pino, così come al parroco Don Modesto Bravaccino, va il ringraziamento di un'intera comunità con la viva speranza che, momenti belli come questi non siano più l'eccezione ma la routine quotidiana.