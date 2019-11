Il "Nuovo Movimento 5 stelle", in evidente grande difficoltà e in cerca di mezzi per sopravvivere, sta tentando una improbabile "ristrutturazione" che in realtà è solo un profondo snaturamento del vero Movimento di origine.

I problemi dei territori dovrebbero afferire a questi "eletti sapienti", presunte illuminate guide, novelli oscuri Caronte, i quali avrebbero il compito di consentire al "nuovo" movimento relazioni verso l'esterno e interno e, udite, udite... la formazione e il coinvolgimento di altre persone.

In realtà è accaduto che il famoso "vaffa" il movimento lo ha ricevuto proprio dai tanti attivisti storici (ecco perché cercano altri adepti da formare) che si sono stancati di vedere schiere di novelle vergini e prime donne agitarsi in tv.

Ma non erano terminali di rete? Non erano cittadini e non onorevoli? Non erano quelli senza scorta che giravano nelle piazze? Non erano quelli che avevano i cittadini quale scorta? Non erano quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno? Non erano i no TAV, no TAP, no aeroporti, no Ilva, ecc. ecc.?

Molti storici attivisti, quelli che li hanno portati a Roma nel 2012-13 si sono forse stancati delle alleanze, dei continui cambi di idee e delle tante promesse elettorali non mantenute sui territori e, specialmente, di una cosa... dell'abbandono.

Ridicolo vedere oggi "candidati facilitator" proporsi nei video. Sarebbe davvero simpatico capire quali eccelsi meriti abbiano alcuni per divenire novelli "Caronte".

Prima del 2013 molti degli attuali parlamentari erano davvero perfetti sconosciuti, disoccupati e spesso senza alcuna esperienza di lavoro e di vita vissuta (simpatico è andare a vedere, ad esempio, le loro pubbliche dichiarazioni dei redditi 2012… e non solo dei parlamentari giovanotti, ma anche dei più attempati senatori senatori).

Molti nel 2013 hanno avuto davvero "un salvagente" come i naufraghi che purtroppo non sanno nuotare nelle acque tempestose del Mediterraneo.

Sono i "livelli", che sono stati alterati da questa situazione politica, si sono perse le percezioni dei "livelli" e acquisite bene quelle dei guadagni. E' verissimo che restituiscono e sono i soli, ma ci dicessero quanto guadagnano piuttosto... e magari vediamo il passato.

Troppo facile far credere ad un'intera generazione che basta diventare un politico per sistemarsi da novelli "tronisti". Ma quale esempio diverso da quelli di prima stiamo realmente dando? Non volevamo, tramite il M5s, essere "diversi"?

L'invito è sempre quello di studiare e in un era in cui esiste il Grande Fratello, Uomini e Donne, esistono i Tronisti e cazzatelle simili con l'Isola dei Famosi o dei Vip e chi ne ha più ne metta... evitiamo di creare anche nuovi falsi idoli per i nostri figli e nipoti... Ci mancavano pure i "facilitator" dopo i navigator... speriamo che non ci arrivano anche i suppostator con applicator per stiticator, perché l'Italia tutto merita tranne che le supposte medicator.