Tiziana Rivale il grande ritorno in RAI a "Tale e quale show" dal 13 settembre 2019

La ricorderete tutti nel lontano Sanremo 1983, quando vinse con la canzone "Sarà quel che sarà", un successo straordinario in Italia e all'estero, che negli anni 80" l'ha immortalata tra i grandi interpreti musicali italiani di quegli anni.





Un successo dietro l'altro come "l'amore va", altra meravigliosa canzone che ha segnato quegli indimenticabili anni 80"!

Dal 1997 al 2003 Tiziana Rivale prende parte a vari programmi rai con Paolo Limiti, come: "ci vediamo in tv alle 2" e con Fabrizio Frizzi a "Domenica in"... e oggi ritorna dopo vari anni a farsi apprezzare dal grande pubblico che non l'ha mai dimenticata nel programma di Rai 1 "Tale e quale show", condotto da Carlo Conti, che ripartirà con la nuova stagione dal 13 settembre 2019.

Tiziana Rivale di sicuro stupirà il pubblico con il talento straordinario di cui è dotata, la sua voce non lascerà indifferente il pubblico di Rai 1!

Il conduttore del programma Carlo Conti definisce così la nuova edizione di "Tale e quale show": «Il cast mi sembra variegato come sempre. Non è facile comporlo perché bisogna valutare tanti fattori: l'esperienza, la curiosità che può suscitare un personaggio in questa nuova veste, la sua attualità, il talento, la bravura, l'intonazione e la capacità di modulare voci diverse» e Tiziana Rivale indubbiamente ha queste qualità che hanno reso famoso il programma!

Per cui, la Rivale risulta uno dei concorrenti più probabili e meritevoli di vittoria di questa nuova edizione 2019!

Per seguire l'artista in tutta l'avventura televisiva che stà per iniziare basta collegarsi alla sua pagina facebook ufficiale, www.facebook.com/tizianarivaleofficial/, dove il pubblico potrà interagire 24h su 24 con l'artista e sostenerla in questo meraviglioso viaggio!