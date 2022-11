Domenica, nel giorno in cui si giocava la partita inaugurale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar, la nazionale italiana di calcio ha disputato un'inutile amichevole contro l'Austria... perdendo pure per 2-0.

La prima rete dell'Austria arriva al 6', dopo che Verratti si fa soffiare la palla a centrocampo da Schlager che, dopo aver avviato l'azione, mette la sfera in rete su assist di Arnautovic. Il 2-0 arriva al 35' con Donnarumma che si fa sorprendere da una punizione ad effetto di Alaba... da circa 30 metri!

Così il CT Mancini ha commentato la sconfitta:

"Per adottare questo modulo [3-4-3, ndr] bisogna essere davvero compatti. È mancata la pressione degli attaccanti e così i due centrocampisti sono andati in difficoltà, ci siamo trovati con la squadra troppo lunga e con troppi spazi. Abbiamo fatto molti errori tecnici e perso tre o quattro palloni che solitamente non perdiamo. Abbiamo avuto la prima palla gol e avremmo dovuto segnare, poi sicuramente ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo ho visto un'ottima squadra, che non ha fatto gol per poca precisione e sfortuna. Peccato aver chiuso con una sconfitta, ma non è tutto nero".