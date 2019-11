Nel mare buono dove non hanno asilo odio, razzismo e falsità nuotano felici ed abbondanti le sardine, che continuano a ritrovarsi numerose per testimoniare che chi vive sulla contrapposizione dell'altro è minoranza nel Paese, nonostante si sforzi di far credere il contrario.



Queste le sardine che si sono ritrovate sabato a Perugia, in Piazza della Repubblica:



Queste, invece, le sardine di Reggio Emilia che, sabato, hanno iniziato a riflettere su quanto fosse assurdo un mondo basato sulla cattiveria, quanto fossero assurdi i personaggi che la promuovono e la cavalcano a loro esclusivo vantaggio, facendo credere a degli illusi sfiduciati che far del male al prossimo sia la medicina per migliorare la propria condizione.