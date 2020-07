Di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - SALERNO-

Non appena viene di nuovo a galla il solito conosciutissimo copione dell’allarme acqua sporca sulla litoranea di Pontecagnano, ecco che tutti si precipitano a scattare foto, a dichiarare la propria indignazione, a pretendere immediati interventi da parte del sindaco.... Tutti, ma proprio tutti, si scoprono ambientalisti e difensori dell’ambiente: pizzaioli, ragionieri, idraulici, imbianchini, politici e politicanti presenti e futuri….

Sempre il solito copione, trito e ritrito, simile a quello ultra decennale che riguarda il fiume Sarno o altre criticità ambientali in Italia, dove esitono contraddizioni e ambientalisti della domenica, ma poca e scarsa scienza.

Tra l’altro, stavolta, a Pontecagnano cittadina di oltre 20.000 anime in Campania , sembrano tutti in rivolta per la presenza di qualche chiazza scura, in una mare che, tranne rare eccezioni, non ha mai mostrato la purezza dell’acqua Lete.

Ma quello che purtroppo stona - e anche tanto - è il fatto che molte persone sebbene siano preoccupate dalle con dizioni del mare, allo stesso tempo siano però pronte ad accettare un aeroporto sopra le loro teste, forse pensando che che l’aria, per poter essere inquinata debba diventar nera o grigia.

Così, la Pontecagnano che desidera un aeroporto sulla propria testa, oggi si lamenta di qualche chiazza marrone sul mare, di un po’ di schiuma e di qualche escremento?

Direi che la capacità di comprendere cosa sia l’inquinamento sia da parte dei vertici comunali, sia da parte dei cittadini è enorme. Probabilmente devono vedere lo sporco per capire che esiste, ma questo non è sempre vero , perché il Pm e gli interferenti endocrini non si vedono, non lasciano schiuma e spesso non puzzano. Sono come il covid-19 non si vedono....

Cosa dire ? Se Pontecagnano grida allo scandalo e al disastro ambientale per qualche chiazza in acqua e vuole fortemente, a tal punto da costituirsi al Consiglio di Stato contro i suoi concittadini, che difendono il territorio , la salute e l'ambiente e rovinare per sempre la qualità dell’aria della città, vuol dire che o siamo di fronte a criminali o di fronte ad incompetenti.

Il mare e l’aria sono due beni pubblici e vanno tutelati entrambi e con la stesa intensità. Ma non ricordiamoci del mare solo quando vediamo galleggiarvi gli escrementi e fare altrettanto con l’ambiente quando ci sono le elezioni per poi “dimenticare ad arte” che un aeroporto sulla testa sarà peggio di 100 mari inquinati in estate.

La scienza va ascoltata. Far finta di girarsi dall’altra parte o peggio di essere ambientalisti a senso unico è cosa spregevole e inopportuna.

Finiamola anche con la storia del cargo che non esiste e con quella dei posti di lavoro che non potranno mai essere quelli che si raconta.

Pontecagnano ha cinque cose meravigliose che rappresentano la sua vera ricchezza , e non è la mia città ,: l’aria, il mare, i prodotti agricoli e caseari, i vecchi borghi e il turismo… senza di questi non esisterebbe più ne Pontecagnao e ....neppure Faiano .

Un aeroporto in quell'area finirebbe per danneggiare tutto quanto... in modo irreversibile , eppure non dovrebbe essere così complicato da comprendere.

Non il solito “ aeroporto no “, perché probabilmente non si farà mai più, o sarà avvolto da mari inquinati di guai, ma solo un serio invito a riflettere…per tutti “ pizzaioli, idraulici, panettieri, ragionieri, politici, politicanti presenti e futuri “ nonchè pseudo amanti del progresso che hanno le idee molto confuse e non conoscono ne le tecnologie e neppure la medicina.