CHIARA TAIGI - PREMIO “Francesco Cilea” ad Agerola

CONCERTO “Sulle Ali del Canto... Incontro con gli Dei”

22 Agosto 2020 ore 21:00 - Parco Colonia Montana - Agerola

Chiara Taigi riceverà il Premio Francesco Cilea e canterà il Concerto “Sulle Ali del Canto... Incontro con gli Dei” del IX° Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, al Parco Colonia Montana “Principe di Napoli” ad Agerola con il Quartetto d'archi Zetiel e Fisarmonica Flavio Feleppa diretti dal M° Leonardo Quadrini. Conduce Tonino Bernardelli.

Il recente successo in Piazza della Madonna a Loreto riporterà la voce di Chiara Taigi a condividere nuove emozioni in luoghi suggestivi come il Parco Colonia Montana, tornando a vivere sensazioni insostituibili di un concerto dal vivo con orchestra, opera lirica e popolare, nella massima tutela e sicurezza.

Chiara Taigi ed il pubblico avrà l'opportunità di rivivere i luoghi della città di Agerola che ispirarono il compositore Francesco Cilea, per esempio il Palazzo Acampora, dove compose la romanza de Il Lamento di Federico dell'opera L'Arlesiana nel grande salone con pianoforte in questa maestosa residenza.



Prenotazione obbligatoria

i posti sono limitati, per informazioni e prenotazioni:

Per Prenotare il posto online

www.festivalsuisentierideglidei.it/book/index.html#!/Seats/date:22-08-2020

Info Pro Loco Agerola, orario 8-13 e 15-18 TEL. +39 081 879 1064



