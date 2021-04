Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Modus Dj, produttore e dj salentino che da tempo vive a Milano. Ci ha raccontato come sta vivendo questo periodo complicato... e prima ci ha dato una anteprima. "Ho lavorato un bel po' in studio... e ho quindi pronte ben due produzioni", racconta. "Una uscirà nel 2021 su Purple Music e si chiama 'I Still Remember'. Non sono da solo, in questo progetto. Con me anche Speciale e dil featuring di Vale Moi. Riassumendo, un mix di sonorità eleganti, una voce Bomba, un andamento Pettinato. Chiaramente uscirà su Purple Music". Per chi non lo sapesse, Purple Music, il regno di Jamie Lewis, è uno dei punti di riferimento nel mondo per chi ama la house più sofisticata.

E che stai facendo invece in tutto il resto, in un periodo di restrizioni così difficili da vivere?Mi sono dedicato tanto alla ricerca di synth vintage, tastiere anni 70 e 80, per le sonorità classiche da utilizzare nei miei dischi. E ovviamente, non ho trascurato la mia famiglia e Leo, il mio Beagle.

C'è qualche artista o genere o altro del passato o presente musicale che secondo te potremmo riscoprire proprio oggi?Da un paio di settimane mi chiedo: Ma che fine avrà fatto MOUSSE T? Rispolveriamo e Aggiorniamoci su questo "Colosso"!

Che musica ascolti di più in questo periodo?E' un periodo strano per me, ascolto da mesi musica Italiana: Ramazzotti, Grignani, Battisti. Nulla è lasciato al caso, qualsiasi genere può essere fonte di ispirazione. La Musica è Bella, tutta.

In tutto il mondo o quasi ci si sta preparando concretamente per la ripartenza di concerti, locali, eventi... in Italia non lo si sta facendo. Cosa ne pensi?L'Italia ha sbagliato e continua a sbagliar tutto. Sono un privilegiato ma penso a tutti i colleghi amici, capi di famiglia che sono prossimi o sono già sulla soglia del fallimento economico, morale, mentale. Ancora una volta la Politica Italiana si dimostra inaffidabile.

Come sarà il party della ripartenza, nei tuoi sogni? Vorrei solo ripartire! Altrimenti provo solo illusioni ad immaginare un possibile Party, evento, concerto. Siamo fermi ormai da troppo tempo.