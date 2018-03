Festini in canonica: tra il sacro e il profano, la reazione della Diocesi Teggiano - Policastro

Fa paura il dossier che vede circa 60 preti coinvolti, pizzicati in atteggiamenti poco religiosi. Incontri omosessuali documentati dal giovane avvocato 'marchettaro', Francesco Mangiacapra, video, messaggi, foto e quant'altro che incastrerebbero i seminaristi e i sacerdoti coinvolti. Un circolo vizioso che se confermato, rischierebbe di mandare in tilt l'intero circuito di una Chiesa sempre meno Chiesa. Dure le reazioni delle diocesi che promettono di far piena luce sulla vicenda. A tal proposito riportiamo una nota della Diocesi Teggiano - Policastro che secondo indiscrezioni vedrebbe ben 7 religiosi coinvolti nel misfatto.

A parlare è il vescovo mons. Antonio De Luca:

"La divulgazione di notizie riguardante i comportamenti scandalosi di alcuni membri del clero di molte diocesi del Mezzogiorno, addolora in maniera grave la nostra comunità diocesana. La consegna del dossier da parte della Curia di Napoli permetterà di prendere visione delle responsabilità e le necessarie iniziative canoniche che la Santa Sede stabilisce in questi casi.





Nel frattempo non possiamo non esprimere la vicinanza alle comunità turbate e preoccupate di fronte al rischio di vedere vanificata una consolidata esperienza di fede e di cultura religiosa che da sempre ha contraddistinto questa terra. Ci sta a cuore altresì riaffermare e riconoscere l’opera meritoria di moltissimi nostri sacerdoti che nella quotidiana fedeltà alla loro vocazione e alla loro missione hanno scritto pagine di memorabile tradizione. Ancora oggi i nostri sacerdoti incidono in maniera notevole e creativa nel tessuto vitale delle nostre comunità, con un’attenzione spiccata verso le istanze educative, sociali, e familiari. Ad essi va il grato riconoscimento, e per questa generosa offerta di sé stessi le nostre comunità non si sentano tradite!

Incombe l’obbligo anche di riconoscere sbagli, errori, opache testimonianze, e richiesta di perdono; perciò con la fermezza che ha ispirato sempre i percorsi e le decisioni, riaffermiamo come Chiesa la totale disponibilità a intraprendere le decisioni e le sanzioni canoniche per un necessario cammino di purificazione vissuto con profonda attenzione alle denunce e con sensibile cautela verso possibili false accuse. Il Vescovo, il presbiterio diocesano, gli operatori pastorali, lavoreranno per riportare la bellezza della fedeltà sul volto della nostra chiesa."