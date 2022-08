È stato pubblicato ufficialmente da poche ore il nuovo singolo del dj producer sanmarinese DAN:ROS. Prodotto con Peter Brown, si chiama "One Of These Days" ed esce su Motive Records.

Il brano è già in ottima posizione nelle chart sui siti di riferimento per dj e appassionati di house e melodica e nu:disco, i generi di riferimento per DAN:ROS. Su portali come Traxsource, il sound di DAN:ROS è una certezza.

Peter Brown è un dj e produttore francese che vive a Barcellona. La sua musica la pubblica su label di riferimento come Toolroom, Hotfingers, 1605 MUSIC THERAPY, Spinnin', Ministry of Sound, Zulu Rec, Safe Music, Hall Of Fame, Urbana, Pacha, Housesession, Jungle Funk, Sphera , GuestHouse, Go Deeva...

Le tracce prodotte da Peter Brown hanno costantemente raggiunto i vertici dell'altro sito di download e delle classifiche Traxsource e hanno ricevuto supporto radiofonico da alcune delle radio dance più importanti del mondo come Radio 1 (UK), Maxima Fm (SP) e Radio FG (FR).

Il nuovo singolo "One Of These Days" è una sorta di coronamento per un agosto 2022 semplicemente splendido a livello musicale per DAN:ROS per il suo Modulo Tour. La residenza al Coconuts di Rimini si arricchita di tanti dj set in luoghi di riferimento come il Café del Mar di Malta, dove l'artista si è esbito due volte, ed un dj set d'eccezione a Cinecittà (Roma).



DAN:ROS su Instagram

www.instagram.com/danrosmusic