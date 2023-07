Di seguito i commenti dei protagonisti della scuderia Ferrari dopo il deludente risultato ottenuto nel GP di Gran Bretagna a Silverstone.

Charles Leclerc:"Ci è mancato passo oggi e la gara è stata difficile. Ci siamo fermati presto e abbiamo perso posizioni perché non avevo un buon ritmo con le Hard. Quindi abbiamo effettuato un’altra sosta per montare un nuovo set di Medium e alla ripartenza dopo la Safety Car sono stato in grado di recuperare alcune posizioni. Una volta dietro ad Alex (Albon) però mi sono ritrovato in un treno di vetture con DRS e non sono più riuscito a progredire. Ci sono un po’ di cose da rivedere, ma soprattutto dobbiamo concentrarci sul rendimento in gara della nostra vettura".

Carlos Sainz:"È stata una gara difficile. Non siamo stati veloci come ci aspettavamo e di conseguenza non siamo stati in grado di lottare con le vetture davanti a noi. Sono riuscito ad estendere lo stint con le gomme Medium e con le Hard ero veloce, ma purtroppo la Safety Car è arrivata nel momento peggiore possibile.Al restart con le Hard ho fatto il massimo per lottare contro vetture che avevano gomme più fresche delle mie ma è stato molto difficile difendersi. Purtroppo in queste ultime gare sembra che risultati buoni svaniscano proprio sul più bello, ma noi continueremo a lavorare e a spingere al massimo, a cominciare dalla prossima gara in Ungheria".

Frédéric Vasseur, Team Principal:

"Il nostro piano era di fare una gara a una sosta, partendo con le Medium e chiudendo con le Hard. Abbiamo fermato entrambi i piloti prima della Safety Car, il che ci ha sicuramente messo in una brutta situazione. È chiaro però che non possiamo incolpare solo questo episodio per spiegare le nostre posizioni finali.I problemi per noi sono iniziati venerdì quando Charles non è stato in grado di girare nelle prove libere 2 e abbiamo avuto modo di fare solo un long run con le Soft da cui erano emerse preoccupazioni per il degrado. Per questo abbiamo deciso di optare per la scelta di gomme Medium-Hard, che però si è rivelata troppo conservativa in quanto il degrado è stato inferiore alle attese. Questa è una lezione importante per noi.Resta la sensazione che avremmo potuto fare un lavoro molto migliore qui a Silverstone con il pacchetto di cui disponiamo ora.La prossima gara sarà in Ungheria, su un tipo di pista molto diverso e con temperature più calde: riuscire ad adattare il pacchetto vettura alle varie piste sulle quali andremo a correre sarà un elemento cruciale. Stiamo continuando a sviluppare la macchina e presto avremo nuove componenti, ma è chiaro che lottiamo in un campionato in cui i valori tra la seconda e la decima posizione sono così serrati che ogni piccolo dettaglio può fare una enorme differenza".

Vedremo nei prossimi due gran premi di fine luglio di Ungheria e Belgio, prima della pausa estiva, se i nuovi componenti riusciranno a far aumentare le prestazioni della rossa, considerando anche che, Red Bull a parte, la McLaren ha fatto passi da gigante rispetto ad inizio stagione.