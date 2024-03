Grazie ad un gruppo di amici della provincia di Brescia nasce l'app per la risoluzione di problemi urgenti, la promozione del lavoro locale e l’aumento di collaborazione e di solidarietà all’interno delle varie comunità.

Un'applicazione destinata a creare connessioni significative tra i membri della comunità locale. Nasce “Ti Cerco Mi Trovi” fondata sulla solidarietà, l'app mira a risolvere esigenze immediate, promuovere la creazione di lavoro locale e riportare il focus sulle relazioni umane reali nelle comunità.

L’idea nasce e si sviluppa in provincia di Brescia da alcuni amici che trovandosi davanti a problemi quotidiani da risolvere con urgenza pensano di creare una sorta di database dove far incontrare domanda e offerta per poter rispondere con celerità alle esigenze di ogni giorno.

“È con grande entusiasmo – dichiarano gli ideatori - che presentiamo "Ti Cerco Mi Trovi", un'applicazione che segna un passo avanti significativo nella promozione della solidarietà e nell'affrontare le esigenze immediate delle nostre comunità locali”.

La missione di "Ti Cerco Mi Trovi" va al di là della semplice fornitura di un servizio tecnologico; mira a colmare il divario nei servizi locali e a costruire un senso di comunità più forte. La visione è quella di creare un ambiente in cui la vicinanza geografica si traduca in connessioni significative e risposte immediate alle esigenze quotidiane.

I vantaggi di “Ti CercoMi Trovi”

Le funzionalità chiave di "Ti Cerco Mi Trovi" sono progettate per soddisfare le esigenze della nostra comunità in modo efficiente ed efficace. Questi i punti chiave:

1. annunci urgenti localizzati: gli utenti possono pubblicare annunci urgenti che vengono notificati come messaggio sull'app a tutti gli utenti che hanno dato il consenso, entro un raggio di 20 km dalla posizione dichiarata. Questa funzionalità è particolarmente utile in situazioni in cui i servizi tradizionali potrebbero non essere facilmente accessibili;

2. passaparola locale e creazione di opportunità di lavoro: l’app favorisce il passaparola tra gli utenti, creando opportunità di lavoro a km 0. Le persone possono inserire annunci per offrire e cercare servizi, promuovendo la creazione di opportunità economiche locali;

3. connessione umana nel mondo tecnologico: in un'epoca in cui la tecnologia spesso allontana le persone, "Ti Cerco Mi Trovi" mira a ristabilire connessioni umane reali e significative nella vita quotidiana.

I benefici per le comunità locali

Aiuto rapido h/24: "Ti Cerco Mi Trovi" offre la possibilità di ottenere aiuto in tempi brevi, migliorando la sicurezza e la qualità della vita nelle comunità locali.

Sostenibilità economica locale: promuove la sostenibilità economica locale incoraggiando la creazione di lavoro all'interno della comunità.

Favorisce la solidarietà: stimola la collaborazione e la solidarietà tra i vicini, promuovendo un senso di comunità e mutualismo.

Ambiente sicuro: tramite recensioni, segnalazioni e blocchi, si garantisce un ambiente sicuro per la comunicazione con persone reali e interessate.

"Ti Cerco Mi Trovi" è più di un'applicazione: è un movimento per la connessione umana e la solidarietà. È aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questa rivoluzione nel connettere le comunità.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l’app visitare il sito web www.ticercomitrovi.it.



Contatti: Francesca Sumiraschi

[email protected]

Tel. 3276378009 dopo le 14.00