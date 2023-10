Il progetto Musica senza confini "Attacca il microfono!” - della cooperativa Germoglio SCS e dei “The Sprouts", un gruppo musicale composto da persone con disabilità che vivono nel territorio della Saccisica, in provincia di Padova - desidera portare la musica senza barriere in giro per le piazze di diverse città.

Germoglio SCS è una cooperativa sociale che da oltre 30 anni ha come missione principale la creazione di opportunità e spazi inclusivi per le persone che vivono situazioni di disabilità, fragilità sociale ed educativa. I The Sprouts nascono nel 2019 dall’incontro tra le persone della cooperativa sociale e Andrea Scarso, frontman del gruppo The Fireplaces, un gruppo musicale nato nel 2009 tra le provincie di Padova e Venezia.

L’obiettivo della campagna di raccolta fondi, lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che riceve anche il supporto di Banca Etica, è quello di riuscire a finanziare l'attività musicale dei The Sprouts per il 2024, sviluppando nuove abilità musicali ed espressive, creando connessioni e relazioni nuove con la partecipazione ad eventi, e con una missione importante, ovvero quella di portare la gioia della musica a tutti. Grazie ai fondi raccolti sarà possibile acquisire gli strumenti musicali (microfoni professionali, strumenti a percussione), fare lezioni professionali di musica e organizzare concerti live inclusivi che coinvolgano artisti locali e diffondano la musica e i messaggi dei The Sprouts.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/musica-senza-limiti-sostieni-attacca-il-microfono/