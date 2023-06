Sabato 24 giugno 2023 nel Bolgia Summer Garden, a Bergamo, si balla con la techno del top dj producer italiano Luca Agnelli. Con lui arrivano, sempre nel giardino elettronico del top club sull'A4, altri due talenti italiani in completa ascesa come Valentinø e Rian Wood. Nella Indoor Room va in scena la storia della musica techno con Ricky Le Roy e Luca Pechino.

Toscano, Luca Agnelli ha forgiato con l'innovazione, la continua ricerca sonora e l'originalità il suo percorso. Inventa linguaggi nuovi ogni notte. Sua è l'etichetta Etruria Beat Records, laboratorio lanciato oltre 10 anni fa. Lo stesso Agnelli è di casa con i suoi dischi su etichette come Safari, Drumcode, Planet Rhythm. La techno di Luca Agnelli è piena di energia, senza fronzoli, addirittura nel nuovo EP "Destroy The World", pubblicato dalla sua label, non mancano sfumature hardcore, con tracce potenti, ben sopra i 150 bpm. Agnelli è amato e rispettato ormai in mezza Europa: a luglio suona a Francoforte per l'Apokalypse Festival il 22, mentre il 9 settembre sarà padrone di casa al Decibel Open Air, a Firenze. Sulla stessa scia il talento Valentinø, all'anagrafe Valentino Marchiori, con un super singolo come "Moonlight Shadow" appena pubblicato, ed infine Rosario Napoletano meglio conosciuto come Rian Wood, alfiere, come Agnelli, di una techno veloce e incessante. A chiudere il cerchio, nel giardino estivo dell'elettronica, ci sono MuDdler e Pando.

Uno sguardo alla Indoor Room, dove si balla con Ricky Le Roy e Luca Pechino. Il loro suono è familiare da queste parti, come ormai quello di Agnelli. Rappresentano il presente e la storia della musica techno in Italia: Le Roy è un dj senza tempo, Pechino non è semplicemente un vocalist, è un artista che da oltre 20 anni fa emozionare i club di tutta Italia. Con loro ci sono Juri Carera, Avex e Solid Ravers. Nella Lab Room spazio invece a KickBallas, Mikk b2b Hami, Mike Steven b2b Pietro Zanoni, Armian b2b MTL e RU:NE. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla come sempre fino alle 6 del mattino.

Il party che vede protagonista Luca Agnelli al Bolgia di Bergamo sabato 24 giugno 2023 è soltanto l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, I HATE MODELS, Wade, 999999999, Cloonee, Nico Moreno, James Hype, KLANGKUENSTLER, Gordo, Chris Liebing, Pawsa, Len Faki, Dennis Cruz, Indira Paganotto e tanti altri top dj mondiali.



24/06 Luca Agnelli @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/lucaagnelli/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino