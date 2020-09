Ancora in costante crescita il numero di contagi Covid in Italia. Sono stati 1.912 nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi effettuati pari a 107.269. Il totale dei casi è così salito a 306.235.

Anche in base al dato odierno tutte le regioni hanno registrato nuovi casi di contagio, mentre sono ancora otto quelle che hanno superato i 100: Lombardia (277), Piemonte (120), Veneto (196), Emilia Romagna (122), Toscana (139), Lazio (230), Campania (253), Sicilia (107).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 47.718 (ieri erano 46.780). Tra i positivi, 244 (2 in meno di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 2.737 (ieri 2.731) sono ricoverati con sintomi e 44.737 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 43.803).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 222.716 dai 221.762 di ieri. Oggi sono 20 i decessi, con il totale che sale a 35.801.